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موفد فرانس24: أوكرانيا تخوض حرب الجسور في مواجهة الجيش الروسي وميكولايف "رمز للمقاومة"

01:30 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

قال طارق القاعي موفد فرانس24 إلى ميكولايف قرب أوديسا كبرى مدن جنوب أوكرانيا، إنه وبعد تدمير جسر "فوسلنسك" منذ بداية الحرب، والذي يبعد 80 كلم عن ميكولايف، بات جسر "فارفاريفسكي" في هذه المدينة الوحيد الذي يفصل ما بين ضفتي نهر بوغ ثاني أطول الأنهار الأوكرانية. ومع إعلان روسيا عن نيتها التقدم نحو جنوب البلاد، فإن أهمية جسر "فارفاريفسكي" ستكون كبيرة مع استمرار الحرب. ونقل موفدنا عن مصدر عسكري أوكراني قوله، إن "ميكولايف توقف التوسع الروسي نحو أوروبا وأن بها أكبر حامية في البلاد وجنود قدامى لهم خبرة في القتال". وأضاف القاعي بأن الجيش الروسي لا يزال يأمل في السيطرة على مدينة ميكولايف التي أصبحت رمزا من رموز المقاومة الأوكرانية، بعد أن نجحت في وقف تقدمه نحو الجنوب والبحر الأسود وأوديسا المجاورة.