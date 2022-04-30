مباشر: الجيش الروسي يواصل ضغطه على خاركيف وأوكرانيا تعلن عن "نجاحات تكتيكية"

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يستمر الضغط العسكري الروسي السبت على شرق وجنوب أوكرانيا وخاصة حول خاركيف أين يحاول تعزيز سيطرته بأي ثمن رغم الانتكاسات الميدانية التي تحدثت عنها كييف. وليل الجمعة السبت سمع دوي انفجارات عنيفة في خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد والتي تقصفها المدفعية الروسية منذ أسابيع. هذا، ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واشنطن والناتو لوقف مد أوكرانيا بالأسلحة إذا كانا "مهتمين فعلا بحل الأزمة". من جهة أخرى، قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير الجمعة إن بلاده تستبعد أن تلجأ روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية رغم التصعيد الأخير في لهجة موسكو. تابعوا على فرانس24 آخر التطورات على مدار الساعة.

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8.50 الجيش الروسي فشل في تحقيق الارتباط بين قواته في خاركيف وجنوب أوكرانيا

قال مسؤول كبير بالبنتاغون إن القوات الروسية "بعيدة كل البعد عن تحقيق الارتباط" بين القوات التي تدخل منطقة خاركيف في شمال دونباس بتلك القادمة من جنوب البلاد. ويسعى الجيش الروسي لوضع القوات الأوكرانية المنتشرة على خط المواجهة حول المناطق الانفصالية، بين طرفي كماشة. وأضاف المسؤول الأمريكي "نعتقد أنهم يواصلون تهيئة الظروف لهجوم مستمر أوسع وأطول". وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية السبت عن صد 14 هجوما شنته الجيش الروسي في منطقتي دونيتسك ولوغانسك خلال الساعات ال24 الماضية.

7.50 ضغط روسي على خاركيف وأوكرانيا تعلن عن نجاحات تكتيكية

واصل الجيش الروسي السبت الضغط على المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا وخصوصا حول خاركيف (شمال شرق) حيث يحاول تعزيز سيطرته بأي ثمن رغم انتكاسات ميدانية تحدثت عنها كييف. وسمع دوي انفجارات عنيفة ليل الجمعة السبت في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد تقصفها المدفعية الروسية منذ أسابيع. وأدى القصف الجمعة إلى مقتل شخص واحد على الأقل وجرح آخرين حسب الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف. واعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الوضع في هذه المنطقة الشمالية الشرقية حيث أعادت القوات الروسية تركيز هجومها "صعب". لكنه أضاف أن "جيشنا يحقق نجاحات تكتيكية".

6.50 لافروف يدعو واشنطن والناتو إلى التوقف عن تسليح أوكرانيا

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى الكف عن مد كييف بالأسلحة إذا كانا "مهتمين فعلا بحل الأزمة الأوكرانية". وفي مقابلة نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية السبت، أكد لافروف أيضا بأن الهجوم الروسي يسير "طبقا للخطط". وقال إن "تدفقا متواصلا لجميع أنواع الأسلحة دخل إلى أوكرانيا عبر بولندا ودول الناتو الأخرى".

6.30 واشنطن لا ترى أن هناك تهديدا باستخدام روسيا للأسلحة النووية

أكد مسؤول دفاعي أمريكي كبير الجمعة إن بلاده لا ترى أن هناك تهديدا باستخدام روسيا للأسلحة النووية رغم التصعيد الأخير في خطاب موسكو. وصرح المسؤول للصحافيين "نواصل مراقبة قدراتهم النووية كل يوم بأفضل ما نستطيع ولا نرى أن هناك تهديدا باستخدام أسلحة نووية ولا يوجد تهديد لأراضي حلف شمال الأطلسي".

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