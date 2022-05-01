مباشر: الرئيس الأوكراني يعقد اجتماعا في كييف مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي

على مدار الساعة

عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعا مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في كييف. وقالت بيلوسي في المقطع المصور الذي نشره زيلينسكي على تويتر الأحد "لدينا قناعة بأننا نزوركم لنقول شكرا لقتالكم من أجل الحرية... تخوضون معركة من أجل الجميع. التزامنا هو أن نكون بجانبكم حتى ينتهي القتال". هذا، وأعلن مكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أن الأخير التقى السبت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف. وفيما لم ترد تفاصيل عن فحوى اجتماعات كالين في كييف، إلا أن أنقرة تحاول التوسط بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب. تابعوا على فرانس24 آخر التطورات على مدار الساعة.

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8.50 الرئيس الأوكراني يلتقي رئيسة مجلس النواب الأمريكي في كييف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إنه عقد اجتماعا مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في كييف ونشر مقطعا مصورا لزيارتها. وقالت بيلوسي في المقطع المصور الذي نشره زيلينسكي على تويتر "لدينا قناعة بأننا نزوركم لنقول شكرا لقتالكم من أجل الحرية... تخوضون معركة من أجل الجميع. التزامنا هو أن نكون بجانبكم حتى ينتهي القتال".

Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США @SpeakerPelosi в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави! pic.twitter.com/QXSBPFoGQh — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

7.50 مخطط روسي للسيطرة "طويلة الأمد" على مدينة خيرسون الأوكرانية

حذرت بريطانيا من سعي روسيا إلى ممارسة تأثير سياسي واقتصادي في خيرسون جنوب أوكرانيا على المدى الطويل، وضمان استبعاد عودتها إلى الحكم الأوكراني مع بدء تبديل العملة إلى الروبل. وأضافت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة على تويتر، أن روسيا "سعت لإضفاء الشرعية على سيطرتها على المدينة والمناطق المحيطة بها من خلال تنصيب إدارة موالية لموسكو" محذرة من أن السيطرة الروسية الدائمة على المنطقة وخطوط النقل ستمنحها القدرة على ضمان التقدم في الشمال والغرب وتحسين سيطرتها على شبه جزيرة القرم.

6.50 مسؤول تركي يلتقي الرئيس الأوكراني في كييف

التقى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين السبت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، حسبما أعلن مكتبه. وفيما لم ترد تفاصيل عن فحوى اجتماعات كالين في كييف، إلا أن أنقرة تحاول التوسط بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب.

00:21 تصاعد أعمدة الدخان من موقع مصنع آزوفستال في ماريوبول. أوكرانيا في 29 أبريل/نيسان 2022. © أ ف ب.

6.40 بايدن يشيد بالصحافيين في أوكرانيا خلال حفل جمعية مراسلي البيت الأبيض

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالصحافيين الذين يغطون الغزو الروسي لأوكرانيا مع استئناف تقليد واشنطن بالتحدث في عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض مساء السبت. وبعد إلغاء هذا التقليد عامين بسبب الجائحة ومقاطعة الرئيس السابق دونالد ترامب له خلال فترة رئاسته، عاد بشكل قوي. وبدأ بايدن كلمته بإلقاء دعابات حول معدلات شعبيته المنخفضة وسنه وكره ترامب لوسائل الإعلام. وقال بايدن "أنا سعيد فعلا لوجودي هنا الليلة مع المجموعة الأمريكية الوحيدة التي نسبة شعبيتها أقل من شعبيتي".

مخاوف من تمدد النزاع الأوكراني إلى البلطيق 01:06

.30 بريطانيا: منصة دعاية روسية تنشر معلومات مضللة

قالت وزارة الخارجية البريطانية الأحد إن روسيا تستخدم منصة لبث معلومات مضللة عن الحرب في أوكرانيا على وسائل التواصل الاجتماعي واستهداف السياسيين في عدد من الدول بما في ذلك بريطانيا وجنوب أفريقيا. وأشارت بريطانيا إلى بحث لخبراء ممول من بريطانيا لم تنشره. وقالت إن البحث كشف كيف صمم الكرملين حملة التضليل للتلاعب بالرأي العام الدولي بشأن غزو روسيا لأوكرانيا وتعزيز الدعم لها وتجنيد متعاطفين جدد.

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