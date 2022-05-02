إسبانيا: تعرض هاتفي رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع للاختراق بواسطة برنامج "بيغاسوس"

كشف وزير شؤون رئاسة الوزراء فيلكس بولانيوس الإثنين، أن هاتفي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلس، تعرضا للاختراق بواسطة برنامج التجسس "بيغاسوس"، من دون أن يحدد الجهة التي تقف وراء ذلك. وتأتي تصريحات المسؤول الإسباني، في سياق ضغوط شديدة على الحكومة الائتلافية اليسارية لشرح موقفها، بعد أن زعمت مجموعة الحقوق الرقمية الكندية (سيتيزن لاب) أن أكثر من 60 شخصا على صلة بالحركة الانفصالية في كاتالونيا، كانوا أهدافا لبرنامج التجسس الذي تصنعه مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية.

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رصدت السلطات الإسبانية برنامج التجسس "بيغاسوس" في هاتفي رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلس، وفق ما أعلنه الإثنين، وزير شؤون رئاسة الوزراء فيلكس بولانيوس.

وحسب بولانيوس، فإن اختراق هاتف سانشيز كان في مايو/أيار 2021، مشيرا إلى أن تسريبا واحدا حدث على الأقل للبيانات في ذلك الوقت.

من جهة أخرى، لم يحدد الوزير الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي، الجهة التي كانت تتجسس على رئيس الوزراء الإسباني وما إذا كانت هناك أي جماعات أجنبية أو إسبانية يشتبه بأنها تقف وراء ذلك. وأضاف: "الأنشطة كانت غير مشروعة وخارجية. أي أنها تمت من قبل جهات غير رسمية ودون تفويض من الدولة"، موضحا في هذا السياق أنه تم إبلاغ وزارة العدل بالواقعة وستتولى المحكمة العليا القضية.

وجاء هذا الإعلان بعد ضغوط شديدة على الحكومة الائتلافية اليسارية لشرح موقفها بعد أن قالت مجموعة الحقوق الرقمية الكندية (سيتيزن لاب) إن أكثر من 60 شخصا على صلة بالحركة الانفصالية في كاتالونيا، كانوا أهدافا لبرنامج التجسس "بيغاسوس" الذي تصنعه مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية.

وبعد مزاعم التجسس على أعضاء الحركة الانفصالية، قال حزب "إي.آر.سي" اليساري الكاتالوني المؤيد للاستقلال، والحليف الرئيسي لحكومة الأقلية في البرلمان، إنه لن يدعم الحكومة حتى تتخذ مدريد إجراءات لاستعادة الثقة.

من جانبه، قال بيري أراغونيس رئيس إقليم كاتالونيا الانفصالي في بيان الإثنين: "عندما تكون المراقبة الجماعية ضد حركة استقلال كاتالونيا نسمع فقط الصمت والأعذار. اليوم تم كل شيء في عجالة". وأضاف مستدركا" "لكن ازدواج المعايير واضح هنا. فكل شيء ضد حركة الاستقلال مقبول فيما يبدو".

يذكر أن هيئة مراقبة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي كانت دعت إلى فرض حظر على برنامج "بيغاسوس"، بسبب مزاعم حول إساءة استخدامه من قبل الحكومات التي اشترته للتجسس على نشطاء حقوقيين وصحافيين وسياسيين.

فرانس24/ رويترز

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