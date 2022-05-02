المفوضية الأوروبية تتهم شركة "أبل" بمنع المنافسة في أنظمة الدفع غير التلامسية

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نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريث فيستاغر تعقد مؤتمرا صحفيا حول اعتراضات الاتحاد الأوروبي المرسلة إلى شركة أبل بشأن الممارسات المتعلقة بـ Apple Pay، في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 2 مايو 2022.

قالت المفوضية الأوروبية، الإثنين، إن لديها أدلة تفيد أن شركة "أبل" الأمريكية العملاقة تستغل موقعها المهيمن في أسواق الأجهزة المحمولة لمنع المنافسة في أنظمة الدفع غير التلامسية. في المقابل تبرر"أبل" فرض قيود على المستهلكين الأوروبيين للوصول إلى خيارات دفع أخرى بحرصها على ضمان أمن زبائنها.

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اتهمت المفوضية الأوروبية الإثنين شركة "أبل" الأمريكية العملاقة بمنع المنافسة في أنظمة الدفع غير التلامسية، عبر فرض خدمة "أبل باي" على مستخدمي هواتفها المحمولة.

واعتبرت المفوضية، التي تمثل هيئة الاتحاد الأوروبي التنفيذية، في بيان، أن الشركة المصنعة لهواتف آي فون "تستغل موقعها المهيمن في أسواق الأجهزة المحمولة" عبر إقصاء حلول منافسة من العمل على أجهزتها.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريته فيستاغر خلال مؤتمر صحفي "لدينا أدلة على أن أبل قيدت وصول الأطراف الخارجية إلى التكنولوجيا الرئيسية اللازمة لتطوير حلول منافسة لمحافظ الأجهزة المحمولة على أجهزة أبل... لصالح آبل باي، الحل الخاص بها".

وانتقدت المفوضية الأوروبية شركة "أبل"، العام الماضي، بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة في سوق الموسيقى عبر الإنترنت، وهو أحد الملفات الكثيرة التي تواجهت بها مع مجموعات عملاقة في قطاع التكنولوجيا.

وبعدما فتحت تحقيقا في شأن "أبل باي" في حزيران/يونيو 2020، أبلغت الهيئة التنفيذية الإثنين الشركة خطيا بالمآخذ ضدها. علما أن هذه خطوة رسمية لا تدفع إلى التكهن مسبقا بنتيجة التحقيق.

وقالت المفوضية إنها "تعارض قرار شركة أبل بمنع مطوري التطبيقات" المنافسة "من الوصول إلى الأجهزة والبرامج الضرورية على أجهزتها".

وتشكل "أبل باي" وسيلة الدفع الوحيدة للأجهزة المحمولة التي يمكنها الوصول إلى تقنية NFC (اتصال المجال القريب) المدمجة بأجهزة "آي فون" أو "آي باد" لتبادل البيانات اللازمة للدفع بدون تلامس في المتاجر أو عبر الإنترنت، وفق المفوضية.

من جانبها، تبرر "أبل" قيود الوصول إلى خيارات دفع أخرى، بحرصها على ضمان أمن زبائنها. إذ ردت في بيان بأن أبل باي "ليست سوى واحد من خيارات كثيرة متاحة للمستهلكين الأوروبيين لإجراء المدفوعات". وأضافت "سنواصل العمل مع المفوضية لضمان وصول المستهلكين الأوروبيين إلى خيار الدفع الذي يختارونه في بيئة آمنة ومحصنة".

ولم توضع أي مهلة نهائية لمواصلة تحقيق الاتحاد الأوروبي. وفي حال إدانة "أبل"، سيتعين عليها تصحيح ممارساتها أو مواجهة غرامات تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية.

فرانس24/ أ ف ب

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