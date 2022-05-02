مباشر-الحرب في أوكرانيا: الصحافيون يتفقدون محطة زابوريجيا النووية وانفجاران في بيلغورود الروسية

الحرب في أوكرانيا

جنود أوكرانيون من فرقة آزوف يسيرون مع مدنيين خلال عملية نظمتها الأمم المتحدة لإجلائهم من مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول الأوكرانية بعد نحو أسبوعين من الحصار، 1 مايو/أيار 2022.

أشرفت الأمم المتحدة الأحد على إجلاء عشرات المدنيين من مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول الأوكرانية بعد نحو أسبوعين من الحصار. وفي هذه الأثناء نظم الجيش الروسي جولة للصحافيين في مفاعل زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا وأوروبا، والتي يسيطر عليها منذ أوائل مارس/آذار. والأحد أيضا أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا قبل "عيد النصر" الموافق للتاسع من مايو/أيار. والاثنين أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية عن وقوع انفجارين في المنطقة المتاخمة لأوكرانيا دون إصابات.

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05:30 لافروف: روسيا لا تسعى لإنهاء الحرب قبل "عيد النصر"

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لا تسعى إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا في 9 أيار/مايو، وهو اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بالنصر، في حين يعتقد محللون أن هناك نهاية محتملة للصراع في هذا التاريخ.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة "ميدياست" الإيطالية بُثّت الأحد إن "عسكريّينا لن يضبطوا أفعالهم بشكل مصطنع مع أيّ تاريخ، بما في ذلك يوم النصر" في 9 أيار/مايو، ذكرى استسلام ألمانيا النازية عام 1945.

وأشار لافروف إلى أن "وتيرة العمليّة في أوكرانيا تعتمد، في المقام الأوّل، على ضرورة تقليل المخاطر المحتملة على السكّان المدنيّين والعسكريّين الروس".

04:30 جولة للصحافيين في محطة زابوريجيا النووية

نظم الجيش الروسي الأحد جولة للصحافيين في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الأكبر في أوكرانيا وأوروبا، والتي أثار استيلاء الجيش الروسي عليها قلق المجتمع الدولي، وكان بين المشاركين فيها فريق من وكالة الأنباء الفرنسية، وبدا في الموقع مبنى إداري متفحم، لكن المباني الحاضنة للمفاعلات بدت سليمة.

وسيطرت القوات الروسية أوائل آذار/مارس على هذه المحطة الواقعة في مدينة إنيرغودار في جنوب أوكرانيا. وأثارت الاشتباكات التي دارت هناك مخاوف المجتمع الدولي من كارثة نووية مماثلة لتلك التي حدثت عام 1986 في تشيرنوبيل.

وتمكنت وكالة الأنباء الفرنسية من رصد الأضرار خلال جولة صحافية نظمها الجيش الروسي. وبدت واجهة مبنى إداري واسع كان يُستخدم مركزا لتدريب العاملين في المحطة، متفحمة جراء النيران، بينما تحطم الكثير من النوافذ.

لكن لم يظهر أي أثر لإطلاق نار أو لِقصف على المكعّبات الستة التي تعلوها قبب حمراء وتحوي على المفاعلات التي بدأ بناؤها في ثمانينات القرن المنصرم.

01:45 انفجاران في بيلغورود

قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن انفجارين وقعا في الساعات الأولى من صباح الاثنين في تلك المنطقة الواقعة بجنوب روسيا والمتاخمة لأوكرانيا.

وقال غلادكوف: "لم تقع إصابات أو أضرار".

01:20 إجلاء مدنيين من مجمع آزوفستال

تم إجلاء عشرات المدنيين الأحد من مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا حيث كانوا عالقين بمجمع آزوفستال الصناعي مع جنود أوكرانيين لا يزالون يقاومون تحت القصف الروسي.

وأكدت الأمم المتحدة استمرار هذه العملية التي بدأت السبت وتُجرى بالتنسيق بين أوكرانيا وروسيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل فيديو مساء الأحد "اليوم للمرة الأولى منذ بدء الحرب بدأ العمل بهذا الممر الإنساني الحيوي. للمرة الأولى، تشهد هذه الأراضي هدنة منذ يومين".

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