وزير الخارجية الروسي يؤكد أن بلاده لا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا في "عيد النصر"

الحرب في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع قناة "ميدياست" الإيطالية إن قوات بلاده ستلتزم بـ"ضرورة تقليل المخاطر المحتملة على السكان المدنيين والعسكريين الروس" دون أن يخططوا لإنهاء الحرب في أوكرانيا "بشكل مصطنع مع أي تاريخ، بما في ذلك يوم النصر" في 9 أيار/مايو، ذكرى استسلام ألمانيا النازية عام 1945.

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نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ما يعتقده محللون بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده لا تسعى لإنهاء القتال في 9 أيار/مايو، وهو اليوم الذي تحتفل فيه روسيا "بالنصر".

وقال لافروف في مقابلة مع قناة "ميدياست" الإيطالية بثت الأحد إن "عسكريينا لن يضبطوا أفعالهم بشكل مصطنع مع أي تاريخ، بما في ذلك يوم النصر" في 9 أيار/مايو، ذكرى استسلام ألمانيا النازية عام 1945.

وأشار لافروف إلى أن "وتيرة العملية في أوكرانيا تعتمد، في المقام الأول، على ضرورة تقليل المخاطر المحتملة على السكان المدنيين والعسكريين الروس".

تحتفل روسيا عادة بيوم "النصر" بإقامة عرض عسكري كبير في وسط موسكو، ويتخلل الاحتفال خطاب للرئيس فلاديمير بوتين يشيد فيه بالدور الرائد لبلاده في هزيمة الفاشية في أوروبا.

لكن احتفالات هذا العام تقام في ظل عملية عسكرية لروسيا في أوكرانيا، بررها بوتين بتشديده على ضرورة نزع سلاح أوكرانيا و"اجتثاث النازية" فيها.

وتابع لافروف "سنحتفل رسميا في 9 أيار/مايو، كما نفعل دائما. فلنتذكر أولئك الذين سقطوا من أجل تحرير روسيا وغيرها من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، من أجل تحرير أوروبا من آفة النازية".

فرانس24/ أ ف ب

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