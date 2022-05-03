البابا فرنسيس يعرب عن استعداده للقاء بوتين في موسكو سعيا لوقف القتال في أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

أعلن البابا فرنسيس أنه مستعد للسفر إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعيا لوقف القتال في أوكرانيا. وأكد الحبر الأعظم أنه وجه رسالة لبوتين بهذا المضمون بعد 20 يوما من بدء القتال، ولكنه لم يتلق ردا بعد.

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نشرت صحيفة "إيل كورييري ديلا سيرا" الإيطالية الثلاثاء مقابلة مع البابا فرنسيس أعرب فيها عن استعداده للسفر إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومحاولة وقف القتال في أوكرانيا.

وأكد أنه "اتصل عبر الهاتف" بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "في اليوم الأول من الحرب".

وأضاف "لكنني لم أتصل ببوتين. كنت قد كلمته في كانون الأول/ديسمبر بمناسبة عيد مولدي، لكن هذه المرة كلا، لم أكلمه".

وتابع "فيما بعد، بعد 20 يوما من اندلاع الحرب، طلبت من الكاردينال (بيترو) بارولين" المسؤول الثاني في الفاتيكان "أن يوجه إلى بوتين، رسالة مفادها أنني على استعداد للذهاب إلى موسكو".

وقال أيضا "لم نتلق بعد ردا، ولا نزال نصر على ذلك، حتى لو أنني أخشى ألا يستطيع وألا يريد بوتين إجراء هذا اللقاء الآن".

وأضاف "كيف لم نتمكن بعد من وقف كل هذه الوحشية؟ رأينا الأمر نفسه قبل 25 عاما في رواندا"، في إشارة إلى الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 التي قتل فيها 800 ألف شخص غالبيتهم من التوتسي، بحسب الأمم المتحدة.

غير أن الحبر الأعظم استبعد زيارة كييف راهنا على الرغم من دعوات الأوكرانيين له للقيام بذلك.

وقال "لن أذهب إلى كييف في الوقت الراهن (...) أشعر أنه ليس علي الذهاب".

وأوضح "علي أن أذهب أولا إلى موسكو، علي أن ألتقي أولا بوتين".

ولفت أيضا إلى لقاء عبر الفيديو مع البطريرك كيريل رأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وحليف فلاديمير بوتين.

وقال "في أول عشرين دقيقة، قرأ لي، وهو حامل ورقة في يده، جميع أنواع التبريرات للحرب. سمعت وقلت له ’لا أفهم شيئا من كل هذا. لا يمكننا استخدام لغة السياسة بل لغة يسوع المسيح‘".

فرانس24/ أ ف ب

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