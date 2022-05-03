مباشر: أوكرانيا تأمل في استئناف إجلاء المدنيين بماريوبول والاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا

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في وقت يتواصل فيه الهجوم الروسي على أوكرانيا، أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارة إلى بنما الاثنين أن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو ستتضمن إقصاء "مصارف روسية أخرى" من نظام سويفت للتعاملات المالية الدولية. ميدانيا، تأمل أوكرانيا في استئناف إجلاء المدنيين بمدينة ماريوبول المحاصرة الثلاثاء، فيما سيتوجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى البرلمان الأوكراني عبر الفيديو في أول خطوة من هذا النوع لمسؤول غربي منذ بدء الحرب.

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08:00 عمليات إجلاء متوقعة من ماريوبول وجونسون يتوجه إلى النواب الأوكرانيين

تأمل أوكرانيا في استئناف إجلاء المدنيين بمدينة ماريوبول المحاصرة الثلاثاء فيما سيتوجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى البرلمان الأوكراني عبر الفيديو في أول خطوة من هذا النوع لمسؤول غربي منذ بدء الحرب.

ويفترض أن تستأنف عمليات الإجلاء صباح الثلاثاء بدعم من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة ماريوبول المدمرة التي بات الروس يحتلون الجزء الأكبر منها على ما أفاد المجلس البلدي لهذه المدينة الساحلية الاستراتيجية الواقعة في جنوب شرق البلاد.

06:04 بوريل: "مصارف روسية أخرى ستخرج من نظام سويفت" للتعاملات المالية الدولية

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارة إلى بنما الاثنين أن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو ستتضّمن إقصاء "مصارف روسية أخرى" من نظام سويفت للتعاملات المالية الدولية.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي إن هذه العقوبات تتعلّق بـ"القطاع المصرفي: هناك مصارف روسية أخرى ستخرج من سويفت (...) وفي قطاع الطاقة نحن نعمل على إعداد اقتراحات تتيح الحدّ من واردات الطاقة من روسيا، ولا سيّما النفط".

وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية قالت في نهاية الأسبوع إن سبيربنك، أكبر مصرف في روسيا إذ تبلغ حصّته 37% من السوق سيتم إقصاؤه من سويفت بموجب حزمة العقوبات الجديدة.

واستهدفت العقوبات الأوروبية حتى الآن إقصاء مصرف "في تي بي"، ثاني أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت بالإضافة إلى مصارف "بنك أوتكريتي" و"نوفيكومبنك" و"بروميسفيتسبنك" و"روسيا بنك" و"سوفكومبنك" و"فيب" (بنك تطوير النظام).

2:57 روسيا تقول إن 1847 طفلا بين آلاف نقلوا من أوكرانيا إلى أراضيها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 11500 منهم 1847 طفلا نُقلوا من أوكرانيا إلى روسيا الاثنين بدون مشاركة السلطات الأوكرانية. يشمل هذا العدد عمليات إجلاء من منطقتين انفصاليتين تدعمها روسيا هما ما يطلق عليهما جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين اعترفت روسيا باستقلالهما قبل بدء هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير شباط. وتقول روسيا إنه تم إجلاء السكان بناء على طلبهم، في حين تقول أوكرانيا إن موسكو رحلت قسرا آلاف السكان منذ بدء الحرب.

00:50 بريطانيا تتعهد بمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار

قالت بريطانيا الاثنين إنها ستمد أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني (375 مليون دولار) تشمل معدات حرب إلكترونية ونظام رادار مضاد للصواريخ. وسبق أن قدمت بريطانيا مساعدات لأوكرانيا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.

وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المساعدات ستشمل أيضا مناظير للرؤية الليلية وأدوات للتشويش على نظم ملاحة الأقمار الصناعية وطائرات مسيرة للرفع الثقيل لإعادة إمداد القوات الأوكرانية وسيارات مدرعة للمسؤولين المدنيين.

فرانس24

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