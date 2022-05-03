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مدينة زابوريجيا الأوكرانية تنتظر وصول مدنيين تم إجلاؤهم من مصنع آزوفستال المحاصر في ماريوبول

03:18 مئة ألف مدني أوكراني لا يزالون قابعين في ماريوبول © فرانس24

قال رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية فاديم بويتشينكو اليوم الثلاثاء إن أكثر من 200 مدني لا يزالون يتحصنون مع مقاتلين في مصنع ضخم للصلب بالمدينة. وقال إن حوالي مئة ألف مدني في المجمل ما زالوا داخل المدينة، الواقعة بجنوب أوكرانيا، التي تحتلها روسيا. وتأمل أوكرانيا في وصول مجموعة ممن تم إجلاؤهم من أنقاض المصنع إلى مدينة زابوريجيا الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في وقت لاحق الثلاثاء.