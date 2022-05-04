الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج: هكذا تمكن الجيش الأوكراني من إبطاء تقدم القوات الروسية نحو كييف عبر أسلوب "التخريب الذاتي"

02:30 موفد فرانس24 إلى أوكرانيا رائد ابو زايدة © فرانس24

فشلت القوات الروسية في الوصول إلى العاصمة الأوكرانية كييف منذ بدء الحرب، وذلك بفضل استخدام الجيش الأوكراني أسلوب "التخريب الذاتي"، عبر تفجير الجسور التي بلغ عددها 300 جسر، وكذلك الطرق الرئيسية، لعرقلة تقدم القوات الروسية نحو العاصمة. موفد فرانس24 إلى أوكرانيا، رائد أبو زايدة، يوثق من قلب قرية ديميديف تفاصيل بعض تلك الأساليب التي نهجها الجيش والسكان لإبطاء تقدم الجنود الروس.