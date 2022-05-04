مباشر: روسيا تقاطع اجتماعا لمجلس الأمن الدولي وتواصل التقدم في شرق أوكرانيا

على مدار الساعة

أفاد دبلوماسيون الثلاثاء أن روسيا ستقاطع اجتماعا يعقده مجلس الأمن الدولي الأربعاء مع اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، في خطوة نادرة من جانب موسكو تشير إلى مزيد من التدهور في العلاقات بينها وبين عدد من شركائها في الأمم المتحدة. من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن أمله في تنظيم "المزيد من فترات وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية" بين أوكرانيا وروسيا، على غرار النموذج الذي سمح بإجلاء مئة مدني من مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول.

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8:00 الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تبدأ بدراسة مشروع المفوضية حول حظر نفطي ضد روسيا

يبدأ سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء بدراسة مشروع المفوضية الأوروبية لفرض حظر على شراء النفط والمنتجات النفطية من روسيا، الذي وزع عليهم ليل الثلاثاء الأربعاء، كما ذكرت مصادر أوروبية لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد وضعت الثلاثاء اللمسات الأخيرة على اقتراحها بشأن حزمة عقوبات سادسة ضد موسكو لتجفيف مصادر تمويل مجهودها الحربي ضد أوكرانيا.

الأوروبيون يستعدون لوقف استيراد النفط الروسي وبوتين يحذر..كيف؟ 06:24

7:20 بريطانيا: روسيا تنشر 22 مجموعة قتالية قرب إيزيوم في أوكرانيا

قالت بريطانيا الأربعاء إن روسيا نشرت 22 مجموعة قتال تكتيكية قرب مدينة إيزيوم في شرق أوكرانيا في محاولة للتوغل على طول المحور الشمالي في منطقة دونباس.

وفي تقرير متابعة على تويتر ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية أنه من المرجح أن تكون روسيا تعتزم التحرك إلى ما بعد إيزيوم للسيطرة على مدينتي كراماتورسك وسفرودونتسك.

3:47 روسيا تقاطع الأربعاء اجتماعا لمجلس الأمن الدولي مع لجنة تابعة للاتحاد الأوروبي

أفاد دبلوماسيون الثلاثاء أن روسيا ستقاطع الأربعاء اجتماعا يعقده مجلس الأمن الدولي مع اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، في خطوة نادرة من جانب موسكو تؤشّر إلى مزيد من التدهور في العلاقات بينها وبين عددد من شركائها في الأمم المتحدة.

وقال مصدر دبلوماسي روسي مشترطا عدم الكشف عن هويته إن قرار موسكو مقاطعة الاجتماع مرتبط بالوضع في أوكرانيا.

1:20 قتال عنيف في غرب أوكرانيا

دمّرت ضربات صاروخية مساء الثلاثاء ثلاث محطات لتوليد الطاقة في لفيف، كما أعلن أندريه سادوفي رئيس بلدية هذه المدينة الكبيرة الواقعة في غرب البلاد المحرومة جزئيا من الكهرباء عبر تلغرام.

وفي غرب أوكرانيا أيضا، قتل 17 شخصا على الأقل الثلاثاء بعدما اصطدمت حافلة بصهريج لنقل البنزين، وفق ما قال زيلينسكي مساء الثلاثاء، معربا عن خشيته من ارتفاع حصيلة القتلى.

1:10 الهجوم الروسي متواصل على شرق أوكرانيا

قتل 21 مدنيا وأصيب 27 آخرون في منطقة دونيتسك الثلاثاء، في أكبر حصيلة يومية منذ القصف على محطة كراماتورسك التي أسفرت عن مقتل 57 شخصا، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة بافلو كيريلنكو على تلغرام.

وفي جنوب البلاد، أصبحت مدينة أوديسا الكبيرة هدفا للصواريخ الروسية مجددا.

هجوم روسي على مصنع آزوفستال وعمليات الإجلاء متواصلة في ماريوبول 01:27

ويخشى الأوكرانيون أن تصبح المدينة أحد أهداف روسيا خصوصا بعد تأكيدات جنرال روسي بأن هجوم الكرملين في أوكرانيا يهدف إلى إقامة ممر من روسيا إلى منطقة ترانسدنيستريا المولدافية الانفصالية يمر عبر أوديسا.

وفي شرق أوديسا، تعرّض وسط ميكولاييف للقصف مساء الإثنين، بحسب التقرير الصباحي للرئاسة الأوكرانية. كذلك، أشار مكتب المدعية العامة الأوكرانية على تلغرام الثلاثاء إلى فتح تحقيق في "عمليات تعذيب وقتل" محتملة أثناء الاحتلال الروسي لبلدة في هذه المنطقة.

وكتب "وفقا للتحقيق، عثر على جثتَين تحملان آثار طلقات نارية في مقبرة جماعية في قرية نوفوفونتانكا".

00:00 زعيم المعارضة الألمانية يلتقي زيلينسكي في كييف

التقى فريدريك ميرتس زعيم "الاتّحاد المسيحي الديمقراطي"، أكبر حزب معارض في ألمانيا الثلاثاء في كييف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي، في زيارة زادت الضغوط الشديدة التي يتعرّض لها المستشار أولاف شولتس الذي لم يزر العاصمة الأوكرانية بعد.

وفي تغريدة على تويتر كتب زعيم الحزب المحافظ الذي كانت تتزعّمه المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، "شكراً جزيلاً عزيزي زيلينسكي على الاستقبال الحارّ والمقابلة الاستثنائية في جوّها وفحواها".

وأضاف أن "ألمانيا تقف بجانب أوكرانيا وشعبها الشجاع".

وأرفق ميرتس تغريدته بصور ظهر فيها أثناء تحدثه مع الرئيس الأوكراني الذي ارتدى على عادته منذ بدء الهجوم الروسي على بلاده الزيّ العسكري.

فرانس24

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