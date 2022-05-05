المملكة المتحدة واليابان يعتزمان إبرام اتفاق دفاعي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يلقي كلمة أمام مجلس العموم، 12 كانون الثاني/يناير 2022.

اتفقت بريطانيا واليابان على إبرام اتفاق دفاعي بينهما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفق ما تضمن بيان لداونينغ ستريت. ووفق البيان فإنه المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الياباني عن الاتفاق الذي "يسمح للقوات اليابانية والبريطانية بأن تعمل وتتدرب وتتحرك معا، وبالتالي تعزيز التزام المملكة المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ".

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تعتزم لندن وطوكيو إبرام اتفاق دفاعي لتعزيز العلاقات بينهما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك بمناسبة زيارة لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى المملكة المتحدة الخميس.

وتضمن بيان لداونينغ ستريت أنه من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الياباني تفاهمهما على مبدأ إبرام "اتفاق وصول متبادل... يسمح للقوات اليابانية والبريطانية بأن تعمل وتتدرب وتتحرك معا، وبالتالي تعزيز التزام المملكة المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ ومزيد الحفاظ على السلام والأمن العالميين".

وأشار البيان إلى أن "المملكة المتحدة ستكون أول دولة أوروبية تبرم مثل هذا الاتفاق مع اليابان".

ولتأكيد العلاقات الوثيقة بين البلدين، سيحضر جونسون وكيشيدا معا تحليق ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي واستعراضا لحرس الشرف.

وسيناقش الزعيمان الياباني والبريطاني اللذان يقودان ثالث وخامس أكبر اقتصادات العالم، الغزو الروسي لأوكرانيا فضلا عن البيئة بما في ذلك الانتقال إلى طاقات أكثر نظافة تساعد على توفير بدائل للنفط والغاز الروسيين، وفق داونينغ ستريت.

ومن المقرر أيضا أن تعلن لندن عن تعيين غريغ كلارك مبعوثا تجاريا جديدا لليابان، في وقت تتفاوض فيه المملكة المتحدة على دخولها في اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ.

ويشمل جدول أعمال الزيارة كذلك تذوق منتجات غذائية من منطقة فوكوشيما، ولا سيما الفشار الياباني، للاحتفال بالرفع المتوقع بحلول نهاية حزيران/يونيو لآخر القيود البريطانية المفروضة على منتجات المنطقة التي شهدت حادثا نوويا نجم عن تسونامي في آذار/مارس 2011.

وتجدر الإشارة إلى أن اليابان والمملكة المتحدة من بين 14 دولة سترسل قوات في آب/أغسطس إلى التدريبات العسكرية السنوية بين الجيشين الإندونيسي والأمريكي في أرخبيل سومطرة وجزيرة بورنيو، وسط تصاعد التوترات مع بكين في بحر الصين الجنوبي الاستراتيجي الذي تطالب الصين بمعظمه.

وكانت المملكة المتحدة قد أبرمت مع الولايات المتحدة وأستراليا اتفاقية "أوكوس" الأمنية للتصدي للصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

فرانس24/ أ ف ب

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