مباشر: ماكرون وناريندرا مودي يدعوان "لوقف فوري" للمعارك في أوكرانيا

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إثر اجتماع في باريس مساء الأربعاء إلى "وقف فوري للأعمال العدائية" في أوكرانيا. على صعيد آخر كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن واشنطن قدمت معلومات استخباراتية لكييف سمحت بقتل جنرالات روس.

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8:00 زيلينسكي يقول إن هناك حاجة لهدنة مطولة لإجلاء المحاصرين في ماريوبول

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إن هناك مدنيين، من بينهم نساء وأطفال، ما زالوا في مدينة ماريوبول المحاصرة، مضيفا أن هناك حاجة لهدنة مطولة لتأمين عمليات الإجلاء مع مواصلة روسيا هجومها.

7:30 مقتل 5 مدنيين في قصف في منطقة لوجانسك بأوكرانيا

قال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك الخميس إن خمسة مدنيين قتلوا بسبب القصف الذي تشنه القوات الروسية على المنطقة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف أن القصف تركز في سيفيرودونتسك وبوباسنا وهيرسك وليسيتشانسك.

7:00 نيويورك تايمز تقول إن واشنطن قدمت معلومات استخباراتية سمحت لكييف باستهداف جنرالات روس

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء نقلا عن مصادر لم تسمها في الاستخبارات الأمريكية أن معلومات استخباراتية قدمتها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني سمحت بقتل عدد من الجنرالات الروس بالقرب من الجبهة.

وقالت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار إن "عددا كبيرا" من نحو 12 جنرالا روسيا قتلتهم القوات الأوكرانية، استهدفوا بمساعدة أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

6:00 ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يدعوان "لوقف فوري" للمعارك في أوكرانيا

عقب اجتماع لهما في الإليزيه مساء الأربعاء، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى "وقف فوري للأعمال العدائية" في أوكرانيا.

وتضمن بيان مشترك لهما صدر في ختام اجتماع أعقبه عشاء عمل في قصر الإليزيه أن "فرنسا والهند أعربتا عن قلقهما العميق إزاء الأزمة الإنسانية والنزاع الدائر في أوكرانيا".

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