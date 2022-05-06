الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج: أوكرانيون يخاطرون بأنفسهم لإزالة ألغام خلفها الجيش الروسي

02:36 ألغام خلفها الجيش الروسي في أوكرانيا © فرانس24

عندما انسحب الجيش الروسي من شمال أوكرانيا، فجر جسورا وفخخ بعض المنازل، كما ترك خلفه أيضا قنابل يدوية وألغاما ومتفجرات. واليوم، باتت هذه الألغام تشكل التحدي الأكبر للسلطات، وللسكان كذلك، إذ تم العثور على أكثر من 28 ألف متفجر منذ انسحاب القوات الروسية. موفد فرانس 24 إلى أوكرانيا، رائد أبو زايدة، رافق وفريق القناة، إحدى وحدات الجيش الأوكراني المسؤولة عن إزالة الألغام في مدينة إيفانكيف ونقل تقنيات تعامل الأوكرانيين مع تلك الألغام وكيف يخاطر بعضهم بنفسه تحييدا لضررها. تقرير رائد أبو زايدة وناديا مسيح وباستيان رونوي