مباشر- الحرب في أوكرانيا: البنتاغون ينفي مساعدة كييف على استهداف جنرالات روس

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نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الخميس تقديم معلومات استخبارية تتيح للقوات الأوكرانية استهداف ضباط روس كبار بالقرب من الجبهة، وذلك خلافا لما زعمته صحيفة "نيويورك تايمز". وعلى صعيد آخر قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الغزو الروسي لبلاده دمر مئات المستشفيات والمؤسسات الأخرى وترك الأطباء بدون أدوية لمعالجة السرطان أو قدرة على إجراء العمليات الجراحية.

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7:00 الرئاسة الأوكرانية تعلن إجلاء "نحو 500 مدني" حتى الآن من ماريوبول والعملية مستمرة

أعلنت الرئاسة الأوكرانية الجمعة إجلاء "نحو 500 مدني" من ماريوبول والعملية ما زالت مستمرة.

6:30 زيلينسكي يقول روسيا دمرت مئات المستشفيات في أوكرانيا

في خطاب عبر الفيديو أمام جماعة طبية خيرية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إن الغزو الروسي لبلاده دمر مئات المستشفيات والمؤسسات الأخرى وترك الأطباء بدون أدوية لمعالجة السرطان أو قدرة على إجراء الجراحات.

وتابع زيلينسكي، أن العديد من الأماكن تفتقر حتى إلى المضادات الحيوية الأساسية في شرق وجنوب أوكرانيا، وهي المراكز المحورية للقتال.

6:00 وزارة الدفاع الأمريكية تنفي مساعدة أوكرانيا على استهداف جنرالات روس

خلافا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الخميس تقديم معلومات استخبارية تتيح للقوات الأوكرانية استهداف كبار الضباط الروس بالقرب من الجبهة.

وشدد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن الولايات المتحدة تُرسل إلى كييف معلومات استخبارية "لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم"، مضيفا "لا نقدم معلومات عن أماكن وجود كبار القادة العسكريين في ساحة المعركة، ولا نشارك في قرارات الاستهداف التي يتخذها الجيش الأوكراني".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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