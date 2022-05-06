الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج: ما هي أسباب تركيز الجيش الروسي على استهداف مدينة دنيبرو في شرق أوكرانيا؟

02:12 عمدة مدينة دنيبرو. © فرانس24

بهدف تخفيف الضغط على قواته، يستهدف الجيش الروسي بشكل متزايد، البنى التحتية في جميع أنحاء أوكرانيا، ومن بين مدن البلاد التي تعرضت للقصف، دنيبرو، ذلك أنها تعد محورا استراتيجيا يقع في تقاطع طرق حيوي بالقرب من دونباس، وبالقرب أيضا من جبهات القتال الثلاث، موفد فرانس24 إلى شرق أوكرانيا، طارق القاعي، يفسر دواعي تركيز موسكو على هذه المنطقة، وينقل على لسان عمدة المدينة إجابة لأسباب تعثر تقدم القوات الروسية وفشلها في السيطرة عليها.