بريطانيا - انتخابات محلية: حزب المحافظين بزعامة جونسون يخسر 53 مقعدا حسب نتائج أولية

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مركز اقتراع في مدرسة في ليس، إنكلترا، الخميس 5 مايو 2022.

فقد حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون 53 مقعدا في المجالس المحلية، وفق النتائج الأولية للانتخابات المحلية في بريطانيا. وتكشف هذه النتائج عن صورة الحزب لدى الرأي العام بعد نحو ثلاث سنوات على فوز جونسون بأكبر أغلبية لحزب المحافظين منذ أكثر من 30 عاما في الانتخابات العامة عام 2019. لا سيما وأن الاقتراع جاء في هذه الانتخابات على خلفية أزمة غلاء المعيشة والغرامات المفروضة على رئيس الوزراء لخرقه قواعد الإغلاق التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا.

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أظهرت نتائج أولية للانتخابات المحلية الإنكليزية تكبد حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون خسائر في الاقتراع الذي أُجري على خلفية أزمة غلاء المعيشة والغرامات المفروضة على رئيس الوزراء لخرقه قواعد الإغلاق التي فُرضت لمكافحة فيروس كورونا.

واستنادا للنتائج الأولية، فقد حزب المحافظين 53 مقعدا في المجالس المحلية. وكسب حزب العمال المعارض الرئيسي مقعدا واحدا، وحزب الليبراليين الديمقراطيين 27 مقعدا.

وستقدم الحصيلة الإجمالية المقرر إعلانها في وقت لاحق الجمعة أهم صورة للرأي العام منذ فوز جونسون بأكبر أغلبية لحزب المحافظين منذ أكثر من 30 عاما في الانتخابات العامة عام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الاقتراع المحلي أول اختبار انتخابي لجونسون منذ أن أصبح أول زعيم بريطاني في الذاكرة الحية يخالف القانون أثناء توليه منصبه. وتم تغريمه الشهر الماضي بسبب حضوره تجمع عيد ميلاد في مكتبه في عام 2020، بما يخالف قواعد التباعد الاجتماعي المعمول بها آنذاك للحد من انتشار كوفيد-19.

تعليقا على ذلك، أفاد جون كيرتس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستراثكلايد "هذه النتائج تؤكد أن المحافظين عانوا قدرا من رفض الناخبين".

وستقرر الانتخابات التي أجريت يوم الخميس ما يقرب من 7000 مقعد في المجالس المحلية، بما في ذلك جميع المقاعد في لندن واسكتلندا وويلز، وثلث المقاعد في معظم بقية أنحاء إنكلترا.

ولم يتم الإعلان بالكامل عن النتائج في 32 منطقة في لندن والتي تحظى بمتابعة كبيرة، لكن بعض الإحصاءات الأولية أظهرت أن حزب العمال يحقق مكاسب في بعض المناطق بالعاصمة.

وأظهرت النتائج أن حزب جونسون فقد السيطرة على معقله الرئيسي في لندن في منطقة واندسوورث، وذلك لأول مرة منذ عام 1978.

فرانس24/ رويترز

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