مباشر-أوكرانيا: جهود دبلوماسية لإنقاذ مقاتلي ماريوبول وواشنطن تقدم مساعدات جديدة بقيمة 150 مليون دولار
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ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الجمعة أن جهودا دبلوماسية تجرى لإنقاذ من تبقى من المقاتلين المتحصنين داخل مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول المدمرة. وكانت عملية للأمم المتحدة قد بدأت الجمعة ونجحت في إجلاء نحو 500 مدني. فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أيضا عن تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا تشمل خصوصا ذخائر مدفعية وأجهزة رادار بحزمة قيمتها 150 مليون دولار.
- 06:02 زيلينسكي: جهود دبلوماسية جارية لإنقاذ المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن جهودا دبلوماسية تجرى لإنقاذ من تبقى من المقاتلين المتحصنين داخل مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول، حيث تم إجلاء المزيد من المدنيين من المصنع الذي تعرض للقصف.
وتعهد المدافعون بعدم الاستسلام. ويخشى المسؤولون الأوكرانيون أن تكون القوات الروسية تسعى للقضاء عليهم بحلول يوم الاثنين الذي يوافق إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي السابق على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.
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- 05:45 بايدن يعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بينها ذخائر وأجهزة رادار
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا تشمل خصوصا ذخائر مدفعية وأجهزة رادار، لكنه حذّر من أن المبالغ المالية المرصودة لتزويد كييف بالأسلحة أشرفت على النفاد، داعيا الكونغرس إلى رصد مبالغ إضافية.
وقال بايدن "أُعلِن حزمة إضافية من المساعدات الأمنية التي ستوفر لأوكرانيا مزيدا من الذخائر المدفعية وأجهزة الرادار وغيرها من المعدات"، فيما أشار مسؤول أمريكي رفيع إلى أن الحزمة بقيمة 150 مليون دولار.
- 03:51 مجلس الأمن يؤكد "دعمه القوي" لغوتيريش من أجل "حل سلمي" في أوكرانيا
أصدر مجلس الأمن الدولي الجمعة بيانا بإجماع أعضائه أكد فيه "دعمه القوي" للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "في سعيه إلى حل سلمي" للحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا حيث تم إجلاء 50 مدنيًا ضمن قافلة جديدة من مصنع آزوفستال. وبيان مجلس الأمن الذي أعدته النرويج والمكسيك لا يمضي إلى حد دعم وساطة لغوتيريش.
- 01:49 بريطانيا تتبرع بمولدات كهربائية إضافية لأوكرانيا
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فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
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