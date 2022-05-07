مباشر-أوكرانيا: جهود دبلوماسية لإنقاذ مقاتلي ماريوبول وواشنطن تقدم مساعدات جديدة بقيمة 150 مليون دولار

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن جهودا دبلوماسية تجرى لإنقاذ من تبقى من المقاتلين المتحصنين داخل مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول، حيث تم إجلاء المزيد من المدنيين من المصنع الذي تعرض للقصف.

وتعهد المدافعون بعدم الاستسلام. ويخشى المسؤولون الأوكرانيون أن تكون القوات الروسية تسعى للقضاء عليهم بحلول يوم الاثنين الذي يوافق إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي السابق على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.