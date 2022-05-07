مقتل حوالي 8 أشخاص في سيبريا إثر اندلاع حرائق في مئات المباني

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قتل حوالي ثمانية أشخاص في سيبيريا السبت، إثر اندلاع حرائق في مئات المباني بعدة قرى. وفيما يواصل المحققون عملهم لتحديد أسباب الحادث، رجحت الوكالة الاتحادية الروسية للغابات أن يكون السبب تماس كهربائي في خطوط الكهرباء.

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لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم في سيبيريا السبت، جراء اشتعال حرائق في مئات المباني بعدة قرى، أعاقت الرياح العاتية جهود إخمادها.

وحسب بيان لفرع المحلي للجنة التحقيق الروسية، قتلت الحرائق في منطقة كراسنويارسك الواقعة على بعد نحو ثلاثة آلاف كيلومتر شرقي موسكو خمسة أشخاص في 16 بلدة.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الصحة المحلية قولها إن 17 شخصا أصيبوا، 11 منهم نقلوا إلى المستشفى.

ونقلت تاس عن الوكالة الاتحادية للغابات قولها، إن تماسا كهربائيا في خطوط الكهرباء تسبب في اشتعال حرائق في 350 منزلا وإن الرياح القوية فاقمت الوضع.

وبدأ المحققون في منطقة كيميروفو الواقعة في الغرب إجراءات جنائية، وقالوا إنه تم العثور على جثث ثلاثة أشخاص محترقة في مبنى سكني في منطقة تيازينسكي حيث اشتعلت النيران في أكثر من 50 منزلا. وأضاف المحققون أن العمل مستمر لتحديد سبب الحرائق.

من جهتها، قالت الوزارة المحلية لحالات الطوارئ عبر تطبيق "تلغرام" إن الحرائق في كراسنويارسك اجتاحت أكثر من 16 منطقة مأهولة، وطالت حوالي 200 مبنى وملاعب أطفال.

ووصفت السلطات الوضع بأنه "صعب" وأعلنت حالة الطوارئ في المنطقة. وقالت إن نحو 300 عنصر و90 آلية يشاركون في جهود مكافحة الحرائق.

ووفق ما جاء في التقرير السنوي حول المناخ الأوروبي، فقد تسببت حرائق، خصوصًا في شرق سيبيريا سنة 2021، بانبعاث 16 مليون طنّ من الكربون، وهي رابع أكبر كمية منذ بدء قياس هذه الكميات سنة 2003.

فرانس 24/ أ ف ب / رويترز

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