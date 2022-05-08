الحرب في أوكرانيا: الرئيس الشيشاني رمضان قديروف يؤكد سيطرة جنوده على مدينة بوباسنا الأوكرانية

أكد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف على تطبيق تلغرام أن جنوده سيطروا على معظم مدينة بوباسنا بشرق أوكرانيا. وكان أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في وقت متأخرمساء السبت إن المدينة تشهد قتالا عنيفا، في حين ذكر حاكم منطقة لوغانسك الأحد إن القوات الأوكرانية تراجعت من مدينة بوباسنا لتتمركز في مناطق أكثر تحصينا مما قد يدعم الأخبار التي تحدثت عن سقوطها بين أيدي القوات الروسية. وكثيرا ما ينشر الرئيس الشيشاني الموالي لموسكو تقارير على تيلغرام لجنود شيشانيين يُزعم أنهم يشاركون في الحرب في أوكرانيا.

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قال رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية الأحد إن جنوده سيطروا على معظم مدينة بوباسنا بشرق أوكرانيا، في حين قال مسؤولون أوكرانيون إن معركة للسيطرة على البلدة الواقعة في البلاد مستمرة.

وكتب قديروف، الذي وصف نفسه في كثير من الأحيان بأنه "جندي مشاة" يأتمر بأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منشور على تطبيق المراسلة تيليغرام "مقاتلو القوات الخاصة الشيشانية... سيطروا على معظم بوباسنا. تم تطهير الشوارع الرئيسية والأحياء المركزية بالمدينة بالكامل" .ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير.

وقال حاكم منطقة لوغانسك الأحد إن القوات الأوكرانية تراجعت من مدينة بوباسنا في شرق أوكرانيا مؤكدا تقارير سابقة بشأن سقوط المدينة.

وكان أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في وقت متأخر أمس السبت إن القتال العنيف في البلدة مستمر.

وقال سيرغي جيداي حاكم منطقة لوغانسك أمس السبت أيضا إن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على المنطقة. وأضاف في منشور مصور على تيلغرم "الوضع صعب للغاية لكنه تحت السيطرة".

وتابع أن القوات الشيشانية لم تشارك في القتال لكنها كانت تنهب وتسجل مقاطع مصورة.

ودأب قديروف على نشر تقارير ومقاطع مصورة على تيلغرام لجنود شيشانيين تُزعم مشاركتهم في أنشطة في أوكرانيا، لكن لم يرد أي تأكيد لعدد الذين تم نشرهم بالفعل وما إذا كانوا يشاركون في القتال أم لا.

وفي منتصف أبريل/نيسان، شنت القوات الروسية هجوما جديدا على امتداد الجانب الشرقي لأوكرانيا والذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الهجمات والقصف المكثف حول بوباسنا في منطقة لوغانسك.

فرانس24/ رويترز

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