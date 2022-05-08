مباشر-أوكرانيا: 60 شخصا في عداد المفقودين بعد قصف روسي استهدف مدرسة  في لوغانسك

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أحد أفراد الخدمة الأوكرانية يتفقد ناقلة أفراد مدرعة روسية مدمرة في منطقة زابوريجيا. أوكرانيا في 30 أبريل/نيسان 2022.

أعلن حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي الأحد أن قرية "بيلوغوريفكا تعرضت لضربة جوية وأصابت القنابل المدرسة التي دمرت بالكامل وأن 60 شخصا هم الآن في عداد المفقودين. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الأحد أيضا عن تدمير سفينة حربية أوكرانية بصاروخ قرب أوديسا خلال ليلة السبت الأحد، وإسقاط قاذفتي قنابل أوكرانيتين من طراز سوخوي سو-24 وطائرة هليكوبتر فوق جزيرة سنيك. وأعلن حاكم منطقة لوغانسك الأوكرانية الأحد مقتل شخصين في قصف روسي لمدرسة في قرية بيلوهوريفكا. تابعوا تغطية مباشرة ساعة بساعة للحرب في أوكرانيا على موقع فرانس24.

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12.00 : 60 شخصا في عداد المفقودين بعد قصف روسي استهدف مدرسة في لوغانسك السبت

اعتبر ستون شخصا في عداد المفقودين ويرجح مقتلهم بعد قصف استهدف السبت مدرسة لجأوا إليها في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا، على ما أفاد حاكم المنطقة سيرغي غايداي الأحد . وكتب الحاكم على موقع تلغرام أن قرية "بيلوغوريفكا تعرضت لضربة جوية وأصابت القنابل المدرسة التي دمرت بالكامل للأسف" مضيفا "كان هناك تسعون شخصا بالإجمال، أنقذ منهم 27 ... فيما قضى على الأرجح ستون شخصا".

11.00 رئيسة البرلمان الألماني تزور كييف

قال مسؤول برلماني على تويتر إن رئيسة لبرلمان الألماني بيربل باس وصلت إلى كييف الأحد لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية وإجراء محادثات سياسية. ونشر رئيس البروتوكولات في البرلمان الألماني على تويتر صورا لبيربل لدى وصولها على متن قطار ولقائها برئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.

10.30: فولوديمير زيلينسكي: " الشر عاد إلى أوكرانيا "

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن الشر عاد إلى أوكرانيا وذلك في خطاب مؤثر ألقاه في يوم النصر الذي تحيي فيه أوروبا ذكرى استسلام ألمانيا الرسمي للحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

9.30 : روسيا تعلن تدمير سفينة حربية أوكرانية بالقرب من أوديسا وإسقاط طائرتين

قالت وزارة الدفاع الروسية الأحد إنها دمرت سفينة حربية أوكرانية قرب أوديسا في ضربة صاروخية أثناء الليل. وأضافت الوزارة أن دفاعاتها الجوية أسقطت قاذفتي قنابل أوكرانيتين من طراز سوخوي سو-24 وطائرة هليكوبتر فوق جزيرة سنيك، أو الأفعى، بالبحر الأسود.

9.00 : قتيلان و60 شخصا لا يزالون تحت الأنقاض في قصف روسي لمدرسة في أوكرانيا

قال سيرغي جايداي حاكم منطقة لوغانسك الأوكرانية الأحد إن شخصين لقيا حتفهما في قصف روسي لمدرسة في قرية بيلوهوريفكا وإن ثمة مخاوف من مقتل 60 شخصا ما زالوا تحت الأنقاض.

8.30 : زيلينسكي يناقش الوضع في بلاده خلال اجتماع لقادة مجموعة السبع

يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد في اجتماع عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع لمناقشة الوضع في بلاده، وسط ضبابية تُحيط بمصير آخر المُحاصرين في مدينة ماريوبول الاستراتيجية.

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