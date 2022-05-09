أوكرانيا: غوتيريس يصف قصف روسيا لمدرسة أوكرانية بأنه "مروع" ولندن تعلن عقوبات تجارية جديدة ضد موسكو

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وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس القصف الروسي لمدرسة في شرق أوكرانيا أوقع 60 قتيلا بـ"المروع" وطالب بحماية المدنيين، كما أعلن المتحدث باسمه في بيان. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صرح بأن ستين شخصا قتلوا إثر قصف روسي استهدف السبت مدرسة في منطقة لوغانسك. إلى ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية مساء الأحد عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا وبيلاروس، بما في ذلك حظر للصادرات يستهدف الصناعة الروسية وزيادة في الرسوم الجمركية تشمل خصوصا البلاديوم.

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7:00 غوتيريس يصف القصف الروسي لمدرسة أوكرانية بأنه "مروع"

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قصف مدرسة في الشرق الأوكراني أوقع 60 قتيلا (وفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي) بـ"المروع"، كما جاء في بيان للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

وجاء في البيان أن "القصف الذي استهدف في السابع من أيار/مايو مدرسة في بيلوغوريفكا في أوكرانيا حيث لجأ كثر بحثا عن ملاذ من المعارك الدائرة مروع". وتابع: "يجدد غوتيريس التأكيد على وجوب حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في زمن الحرب". وأشار إلى أن هذا الهجوم "يذكر مرة جديدة بأن في هذه الحرب وفي كثير من النزاعات، المدنيين هم من يدفعون الثمن الأكبر".

نحو حظر النفط الروسي؟ 02:50

6:00 الاتحاد الأوروبي "يجب أن يصادر احتياطيات روسيا لإعادة بناء أوكرانيا"

قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مقابلة أجرتها معه صحيفة فايننشال تايمز إن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تدرس مصادرة احتياطيات النقد الأجنبي الروسية المجمدة للمساعدة في دفع تكاليف إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب.

2:00 الحكومة البريطانية تعلن عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا

أعلنت الحكومة البريطانية عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا وبيلاروس على خلفية غزو أوكرانيا، بما في ذلك حظر للصادرات يستهدف الصناعة الروسية وزيادة في الرسوم الجمركية تشمل خصوصا البلاديوم.

وقالت وزيرة التجارة الدولية آن-ماري تريفليان في بيان إن "حزمة العقوبات الكبيرة هذه ستلحق مزيدا من الضرر بآلة الحرب الروسية".

وستزيد الرسوم الجمركية بـ35 نقطة مئوية، لا سيما على البلاتين والبلاديوم المستخدمَين في صناعة السيارات، بينما يشمل حظر الصادرات بضائع مخصصة لقطاعات التصنيع والآلات الثقيلة في روسيا مثل البلاستيك والمطاط والآلات.

وقالت الحكومة البريطانية إن "روسيا هي إحدى الدول الرئيسية المنتجة للبلاتين والبلاديوم وتعتمد بشدة على المملكة المتحدة لتصديرهما". وأوضحت أن هذه العقوبات تتعلق بـ1,7 مليار جنيه من البضائع (نحو مليارَي يورو)، ما يرفع إلى أكثر من 4 مليارات جنيه قيمة السلع المُستهدَفة بعقوبات تجارية منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

1:00 وصول مدنيين تم إجلاؤهم من مصنع آزوفستال في ماريوبول إلى زابوريجيا

وصلت ثماني حافلات تقل 174 مدنيا، بينهم 40 شخصا تم إجلاؤهم من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الواقعة على البحر الأسود، إلى زابوريجيا الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، وفق ما أفاد شهود وكالة الأنباء الفرنسية.

والأشخاص الأربعون تم إجلاؤهم السبت من "آزوفستال" حيث يتحصن آخر الجنود الأوكرانيين الذين تحاصرهم القوات الروسية. وأعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا أوسنات لوبراني عن "ارتياحها" لتأكيد وصول 174 شخصا إضافيين إلى منطقة "آمنة" بعد نقلهم من "جحيم ماريوبول".

واستبعد آخر المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في ماريوبول الاستسلام رغم تكثيف روسيا ضرباتها على شرق أوكرانيا، إذ صرح الضابط في جهاز الاستخبارات الأوكرانية إيليا سامويلينكو في مؤتمر صحافي عبر الفيديو بأن "الاستسلام ليس خيارا لأن حياتنا لا تهم روسيا"، في إشارة إلى المقاتلين في مصنع أزوفستال للصلب.

فرانس24

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