شولتز يرحب بمقترح ماكرون إنشاء "منظمة سياسية أوروبية" ويعتبره "مثيرا للاهتمام"

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اعتبر رئيس الوزراء الألماني أولاف شولتز في تصريح للصحافيين أن مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنشاء منظمة أوروبية أوسع "مثير للاهتمام". ويأتي ذلك عقب دعوة ماكرون أمام البرلمان الأوروبي إلى إنشاء "منظمة سياسية أوروبية" لضم أوكرانيا خصوصا، بالتوازي مع آلية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي قد تستغرق "عقودا".

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رحب المستشار الألماني أولاف شولتز الإثنين باقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنشاء منظمة أوروبية أوسع تضم دولا من خارج الاتحاد الأوروبي يمكن أن تشمل أوكرانيا وبريطانيا.

وقال شولتز للصحافيين "أريد أن أقول صراحة إن هذا اقتراح مثير للاهتمام بشدة"، مضيفا أنه "سعيد للغاية بالاقتراح الذي نناقشه معا".

وفي وقت سابق الإثنين، دعا ماكرون إلى إنشاء "منظمة سياسية أوروبية" لضم أوكرانيا خصوصا، بالتوازي مع آلية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي قد تستغرق "عقودا".

مشيرا إلى أن آلية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي قدمتها كييف، "ستستغرق سنوات عدة، وفي الحقيقة عقودا" مقترحا بالتوازي، إنشاء "منظمة أوروبية جديدة".

وأوضح ماكرون أمام البرلمان الأوروبي في أول خطاب له حول أوروبا منذ إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا إنه "مؤيد" أيضا "لمراجعة معاهدات" الاتحاد الأوروبي، وهو اقتراح قدمه البرلمان الأوروبي من أجل اكتساب فعالية مؤسساتية في أوقات السلم كما في أوقات الأزمات.

وقال ماكرون بمناسبة اختتام المؤتمر حول مستقبل أوروبا، "هذه المنظمة الأوروبية الجديدة ستسمح للأمم الأوروبية الديمقراطية التي تؤمن بقيمنا الأساسية، بإيجاد مساحة جديدة للتعاون السياسي وللأمن".

فرانس24/ أ ف ب

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