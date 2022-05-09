ماكرون يؤيد مراجعة معاهدات الاتحاد الأوروبي ويدعو لإنشاء "مجموعة سياسية أوروبية" لضم أوكرانيا

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة خلال مؤتمر مستقبل أوروبا في ستراسبورغ في 9 مايو 2022.

أمام البرلمان الأوروبي، وفي أول خطاب له حول أوروبا منذ إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، عبر إيمانويل ماكرون الإثنين عن مساندته لـ"مراجعة معاهدات" الاتحاد الأوروبي. وفي نفس السياق، اقترح ماكرون إنشاء "مجموعة سياسية أوروبية" لضم أوكرانيا خصوصا، بالتوازي مع آلية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي قد تستغرق "عقودا".

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في خضم خطابه من ستراسبورغ الإثنين، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه "مؤيد" لـ"مراجعة معاهدات" الاتحاد الأوروبي، مقترحا أن يناقش قادة الدول الأعضاء الـ27 الأمر خلال قمة في حزيران/يونيو.

وصرح ماكرون أمام البرلمان الأوروبي في أول خطاب له حول أوروبا منذ إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا وبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، "ينبغي إصلاح نصوصنا، هذا واضح. أحد مسارات هذا الإصلاح هو الدعوة لعقد اجتماع عام لمراجعة المعاهدات. هذا اقتراح البرلمان الأوروبي وأنا موافق عليه".

إنشاء "مجموعة سياسية أوروبية" لضم أوكرانيا خصوصا

وفي نفس السياق دعا ماكرون إلى إنشاء "مجموعة سياسية أوروبية" لضم أوكرانيا خصوصا، بالتوازي مع آلية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي قد تستغرق "عقودا".

وقال ماكرون بمناسبة اختتام المؤتمر حول مستقبل أوروبا، "هذه المنظمة الأوروبية الجديدة ستسمح للأمم الأوروبية الديمقراطية التي تؤمن بقيمنا الأساسية، بإيجاد مساحة جديدة للتعاون السياسي وللأمن".

فرانس24/ أ ف ب

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