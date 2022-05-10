ريبورتاج - الحرب في أوكرانيا: مدنيون متطوعون يقاتلون على جبهة إيزيوم في خطوط المواجهة الأمامية

02:49 موفد فرانس24 إلى أوكرانيا طارق القاعي © فرانس24

منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا انضم آلاف المدنيين بينهم أجانب إلى صفوف الجيش، حيث تم تجنيد متطوعين لا يمتلكون أية خبرة عسكرية في وحدات وضعت تحت أوامر الجيش الوطني. وسميت هذه الوحدات بقوات الدفاع الإقليمية التي أصبحت عنصرا أساسيا في الجيش الأوكراني. موفدانا إلى جبهة إيزيوم بشرق أوكرانيا طارق القاعي ولوك شراغو التقيا ببعض هؤلاء الجنود ونقلوا دوافع بعضهم للوقوف إلى جانب الجيش الأوكراني في وجه تقدم الروس.