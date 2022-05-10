مباشر: مجلس الأمن يعقد جلسة حول أوكرانيا الخميس بطلب من فرنسا والمكسيك

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أفاد دبلوماسيون الإثنين بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد الخميس بطلب من فرنسا والمكسيك جلسة جديدة حول الهجوم الروسي على أوكرانيا، لتكون بذلك الجلسة السادسة عشر منذ بداية الحرب في24 فبراير/شباط الماضي. ويحاول المجتمع الدولي إبقاء الضغط على روسيا من خلال الاجتماع مرة واحدة على الأقل أسبوعيا منذ بداية اجتياحها لأوكرانيا. ومن جانبها، أعلنت وسائل إعلام روسية الثلاثاء أنها لا تخطط لإغلاق سفاراتها في أوروبا ردا "على إجراءات غير ودية من الغرب وتوسيع عقوباته على موسكو".

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9.00 : هيئة الأركان الأوكرانية: "الروس يواصلون تحضير عمليات هجومية في منطقتَي ليمان وسيفيرودونيتسك"

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية الثلاثاء أن الروس "يواصلون تحضير عمليات هجومية في منطقتَي ليمان وسيفيرودونيتسك" الواقعتين في دونباس (شرق)، مضيفةً أن عمليات القصف المدفعي والغارات الجوية تتواصل على مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول. وأفاد حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي عن "معارك كثيفة جدًا تدور حول روبيجني وبيلوغوريفكا" الواقعتين ضمن نطاق منطقته.

8.30 احتدام المعارك في شرق وجنوب أوكرانيا وبايدن يفعل آلية لإيصال أسلحة للأوكرانيين

تحتدم المعارك الثلاثاء في جنوب وشرق أوكرانيا، في حين يُتوقع أن تتسارع عمليات إيصال الأسلحة الأمريكية إلى كييف بعدما فعّل الرئيس الأمريكي جو بايدن آلية رمزية يعود تاريخها للحرب العالمية الثانية. ويسترجع هذا القانون آلية تبنّاها الرئيس الأمريكي السابق فرانكلين روزفلت عام 1941 وكان يرمي إلى مساعدة أوروبا في مقاومة هتلر، ويعطي الرئيس الأمريكي صلاحيات موسّعة لدعم جهود الحرب في أوروبا.

بايدن يوقع على قانون الإعارة والدفاع الأوكراني President Biden signed the Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 into law this afternoon. The bill will help us continue to support Ukraine in defending itself against Russia’s unprovoked attacks. pic.twitter.com/9qE3nP0LNx — The White House (@WhiteHouse) May 9, 2022

8.00 : الصواريخ تقصف أوديسا الأوكرانية بعد احتفال روسيا بذكرى الحرب العالمية الثانية

تحولت مبان في أوديسا الثلاثاء إلى أنقاض بعد يوم من قصف القوات الروسية لميناء أوكرانيا الجنوبي بالصواريخ وقيادة الرئيس فلاديمير بوتين احتفالات اتسمت بالتحدي بمناسبة انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. ولئن التزم بوتين الصمت إزاء خطط أي تصعيد في أوكرانيا، استمر القتال دون هوادة مع تجديد القوات الروسية مسعاها الإثنين لهزيمة آخر القوات الأوكرانية الصامدة في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول المدمرة.

ماكرون يدعو لإنشاء "مجموعة سياسية أوروبية" لضم أوكرانيا 01:22 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة خلال مؤتمر مستقبل أوروبا في ستراسبورغ في 9 مايو 2022. © أ ف ب

7.30 : جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا الخميس بطلب من فرنسا والمكسيك

يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس بطلب من فرنسا والمكسيك جلسة علنية جديدة حول الهجوم الروسي عل أوكرانيا وذلك في ضوء "استمرار تدهور الوضع الإنساني"، بحسب ما أفاد دبلوماسيون الإثنين. وهذه الجلسة هي السادسة عشرة التي يعقدها مجلس الأمن حول أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير.

موقف المجر من النزاع في أوكرانيا ، تحليل 07:07 Chronique politique internationale © فرانس24

7.00 : إعلام روسي: موسكو لا تعتزم إغلاق سفاراتها في أوروبا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية الثلاثاء نقلا عن نائب وزير الخارجية أن موسكو لا تخطط لإغلاق سفاراتها في أوروبا ردا على إجراءات غير ودية من الغرب وتوسيع عقوباته على موسكو. وقال ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية لوكالة الإعلام الروسية "هذا ليس من تقاليدنا.. لذلك نعتقد أن عمل مكاتب التمثيل الدبلوماسي مهم".

6.30 : اليابان تعلن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا

أعلنت اليابان الثلاثاء عقوبات جديدة على روسيا لتجميد أصول المزيد من الأفراد وحظر تصدير السلع المتطورة إلى كيانات روسية، منها مؤسسات البحث العلمي.

وتأتي العقوبات الجديدة في إطار الإجراءات التي اتخذتها طوكيو في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، والذي تصفه روسيا بأنه عملية عسكرية خاصة.

فرانس24

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