مباشر-أوكرانيا: مجلس النواب الأمريكي يقر تقديم مساعدات إضافية لكييف بقيمة 40 مليار دولار
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أقر مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار وذلك بعد أن حذر الرئيس جو بايدن من أن الأموال المخصصة لمساعدة كييف على مواجهة الهجوم الروسي ستنضب على الأرجح في غضون أيام. ووافق النواب بأغلبية 368 صوتاً مقابل 57 على هذه الحزمة الهائلة من المساعدات العسكرية والإنسانية والاقتصادية، والتي اتفق الحزبان على تفاصيلها مسبقا.
- 05:00 مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعا قيمته 40 مليار دولار لدعم أوكرانيا في مواجهة هجوم روسيا
وافق مجلس النواب الأمريكي على تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا تتجاوز 40 مليار دولار، في الوقت الذي يسرع فيه الكونغرس الخطى للحفاظ على تدفق الدعم العسكري لحكومة كييف وتعزيز موقفها في مواجهة الهجوم الروسي.
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03:04 واشنطن تبحث إمكان السماح لموسكو بمواصلة سداد ديونها بالدولار
أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الثلاثاء أنّ الولايات المتحدة تبحث ما إذا كانت ستمدّد العمل بإعفاء من العقوبات من شأنه أن يسمح لروسيا بأن تواصل سداد ديونها بالدولار وأن تتجنّب تالياً حالة التخلّف عن السداد.
فرانس24
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