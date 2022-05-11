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مباشر-أوكرانيا: مجلس النواب الأمريكي يقر تقديم مساعدات إضافية لكييف بقيمة 40 مليار دولار

الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء خطاب له في البيت الأبيض عن الحرب في أوكرانيا. 28 نيسان/أبريل 2022 © أسوشيتدبرس

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

أقر مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار وذلك بعد أن حذر الرئيس جو بايدن من أن الأموال المخصصة لمساعدة كييف على مواجهة الهجوم الروسي ستنضب على الأرجح في غضون أيام. ووافق النواب بأغلبية 368 صوتاً مقابل 57 على هذه الحزمة الهائلة من المساعدات العسكرية والإنسانية والاقتصادية، والتي اتفق الحزبان على تفاصيلها مسبقا.