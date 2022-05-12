المغرب - إسبانيا: اتفاق على إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين في جيبي سبتة ومليلية الثلاثاء

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مليلية القديمة، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

بعد تطبيع علاقاتهما الدبلوماسية مؤخرا وتجاوز مرحلة الخلاف، أعلن وزير الداخية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسك الخميس أن مدريد والرباط اتفقتا على إعادة فتح الحدود البرية بينهما في جيبي سبتة ومليلية الثلاثاء المقبل.

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اتفق كل من المغرب وإسبانيا على إعادة فتح حدودهما البرية في جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين، شمال المملكة، الثلاثاء المقبل بشكل تدريجي، وفق ما أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسك الخميس.

وسيُسمح في البدء بعبور مواطني منطقة شنغن وأفراد عائلاتهم قبل توسيع الإجراءات لتشمل عبور العمال في الاتجاهين بعد 31 أيار/مايو، بحسب الوزير.

وأغلقت هذه المعابر الحدودية قبل عامين بسبب جائحة كوفيد-19. لكنها ظلت مغلقة بعد ذلك في سياق أزمة دبلوماسية حادة بين الرباط ومدريد، قبل أن يعلن البلدان مطلع نيسان/أبريل خارطة طريق لطي هذه الصفحة.

يأتي هذا الاتفاق في سياق استئناف التعاون بين البلدين، والذي أتاحه تغيير مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء الغربية لصالح الرباط منتصف آذار/مارس، بتأييدها مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل هذا النزاع.

وهو الموقف الذي أنهى أزمة حادة اندلعت بسبب استضافة مدريد زعيم جبهة بوليساريو، المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، إبراهيم غالي للعلاج.

وتفاقمت الأزمة حينها مع تدفق نحو 10 آلاف مهاجر معظمهم مغاربة على سبتة مستغلين تراخيا في مراقبة الحدود من الجانب المغربي.

وزار رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز المغرب مطلع نيسان/أبريل حيث التقى الملك محمد السادس.

فرانس24/ أ ف ب

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