مباشر-أوكرانيا: رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إن روسيا تمثل "أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي"

الحرب في أوكرانيا

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين خلال زيارة إلى طوكيو الخميس أنّ روسيا تشكّل "أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي" بسبب غزوها جارتها أوكرانيا، وقالت المسؤولة الأوروبية بعدما التقت برفقة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنّ روسيا "هي اليوم أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي بحربها الهجمية ضدّ أوكرانيا وتحالفها المثير للقلق مع الصين".

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07:11 حاكم روسي: مقتل قروي في إطلاق نار من أوكرانيا

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف اليوم الخميس إن إطلاق نار من أوكرانيا أدى إلى مقتل شخص وإصابة سبعة في قرية سولوخي الحدودية الروسية بالمنطقة.

00:25 زعماء منطقة خيرسون‭ ‬الأوكرانية المحتلة يسعون لضمها إلى روسيا

ذكرت وكالة تاس للأنباء اليوم الأربعاء نقلا عن الإدارة العسكرية المدنية في منطقة خيرسون في أوكرانيا أن زعماء المنطقة التي تحتلها روسيا يعتزمون مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضمها إلى بلده بحلول نهاية العام.

00:17 مسؤول موال لموسكو يتحدث عن إمكان ضمّ منطقة خيرسون واضطرابات في إمدادات الغاز

أعلن مسؤو محلّي موال لروسيا الأربعاء أن السلطات التي أقامتها موسكو في منطقة خيرسون الأوكرانية ستطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمّ المنطقة، فيما بدا مرور شحنات الغاز الروسي التي تمر عبر أوكرانيا متأثرًا بالقتال للمرة الأولى منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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