مباشر: مجلس حقوق الإنسان يوافق على فتح تحقيق في "جرائم" يحتمل أن تكون روسيا ارتكبتها في أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

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وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية واسعة الخميس على فتح تحقيق في الفظائع المرتبكة في أوكرانيا والمنسوبة للقوات الروسية. وطلب المجلس من اللجنة الدولية المختصة إجراء "تحقيق" في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يحمتمل أن القوات الروسية ارتكبتها في مناطق كييف وتشرنيهيف وخاركيف وسومي نهاية شباط/فبراير وآذار/مارس 2022 "بهدف محاسبة المسؤولين عنها". في الوقت نفسه، طالب ممثلون للأمم المتحدة في نيويورك بوقف قصف المدارس في أوكرانيا كما نددوا باستخدامها لأغراض عسكرية.

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07:44 بريطانيا تقول إن القوات الأوكرانية منعت محاولة روسية لعبور نهر في دونباس

قالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية على تويتر اليوم الجمعة إن القوات الأوكرانية نجحت في منع محاولة عبور روسية لنهر في دونباس.

وقالت بريطانيا في التحديث الدوري الذي تقدمه المخابرات العسكرية‭ ‬إن صورا تشير إلى أن روسيا فقدت وحدات مناورة مدرعة في مجموعة كتيبة تكتيكية واحدة على الأقل ومعدات الجسر العائم التي تم نشرها أثناء عبور نهر سيفرسكي دونيتس غربي سيفيرودونيتسك.

06:30 أوكرانيا تقول إنها ألحقت أضرارا بسفينة روسية وتسعى لإجلاء مقاتلي ماريوبول المصابين

قالت أوكرانيا إنها ألحقت أضرارا بسفينة لوجستية تابعة للبحرية الروسية بالقرب من جزيرة سنيك، أو الأفعى، وهي مكان صغير ولكنه استراتيجي في البحر الأسود، بينما طالب أقارب الجنود الأوكرانيين المتحصنين في مصنع الصلب المحاصر في ماريوبول بإنقاذهم.

02:36 أقارب المقاتلين في مصنع آزوفستال يناشدون المساعدة وكييف تعمل على إنقاذهم

دعا أقارب وداعمون للمقاتلين الأوكرانيين في مصنع آزوفستال الأوكراني للصلب يوم الخميس إلى بذل جهود جديدة لإنقاذهم فيما قالت كييف إن محادثات جديدة جارية مع موسكو بشأن خطة لإنقاذ الجنود المصابين بجروح خطيرة.

02:00 ألمانيا: على مجموعة السبع حماية الدول الفقيرة من آثار الحرب بأوكرانيا

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية الخميس خلال افتتاح اجتماع مع نظرائها في مجموعة السبع، في شمال ألمانيا، أنه يجب حماية الدول الأكثر حرمانا من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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