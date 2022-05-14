مباشر: مجموعة السبع تؤيد تقديم المزيد من المساعدات والأسلحة لأوكرانيا

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وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك تقف مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال المحادثات الثنائية في شلوسغوت خلال قمة مجموعة السبع لوزراء الخارجية في فايسنهاوزر ستراند بألمانيا في 13 مايو 2022. ماركوس براندت / بول عبر رويترز

أيد وزراء خارجية دول مجموعة السبع الكبرى في اجتماعهم اليوم الجمعة تقديم المزيد من المساعدات والأسلحة لأوكرانيا فيما وصفته ألمانيا، التي يعُقد الاجتماع على أراضيها، بأنه "تعبير قوي عن الوحدة" الهادفة لتعميق عزلة روسيا عالميا عقابا لها على غزو جارتها. من جهتها أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة تستهدف مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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7:00 بريطانيا تفرض عقوبات جديدة تستهدف مقربين من بوتين من بينهم لاعبة جمباز أولمبية سابقة

فرضت بريطانيا الجمعة حزمة جديدة من العقوبات استهدفت شخصيات قريبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتهمهم بأنهم يُموّلون أسلوب حياته "الفاخر"، وذلك ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن بين الأشخاص الاثني عشر المستهدفين بهذه العقوبات، زوجته السابقة ليودميلا أوشيريتنايا وألينا كابييفا لاعبة الجمباز الأولمبية السابقة التي أشارت الحكومة البريطانيّة في

6:30 مجموعة السبع ستقدم المزيد من المساعدات والأسلحة لأوكرانيا

اتفق وزراء خارجية دول مجموعة السبع الكبرى خلال اجتماعهم الجمعة تقديم المزيد من المساعدات والأسلحة لأوكرانيا فيما وصفته ألمانيا، التي يعُقد الاجتماع على أراضيها، بأنه "تعبير قوي عن الوحدة" الهادفة لتعميق عزلة روسيا عالميا عقابا لها على غزو جارتها.

وأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي ستوافق في الأسبوع المقبل على مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا قيمتها 500 مليون يورو، وعبر عن ثقته بأن الاتحاد سيوافق على حظر استيراد النفط الروسي.

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