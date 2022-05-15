مباشر- الحرب في أوكرانيا: صاروخ يصيب البنية التحتية العسكرية في منطقة لفيف

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صورة التقطت في 3 مايو 2022 من الدخان المتصاعد على أفق لفيف في أعقاب غارة جوية روسية في مدينة غرب أوكرانيا. لفيف في 3 مايو 2022.

قال مكسيم كوزيتسكي حاكم منطقة لفيف الأوكرانية في منشور على تيليغرام إن هجوما صاروخيا أصاب بعض البنية التحتية العسكرية في المنطقة الواقعة بغرب أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح الأحد. ووصلت السبت قافلة كبيرة من السيارات والشاحنات الصغيرة التي تقل لاجئين من أنقاض مدينة ماريوبول إلى مدينة زابوريجيا التي تسيطر عليها أوكرانيا بعد أن انتظرت أياما قبل أن تسمح القوات الروسية لها بالمغادرة.

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9:00 قافلة ضخمة تقل لاجئين من ماريوبول تصل إلى الأمان

وصلت قافلة كبيرة من السيارات والشاحنات الصغيرة التي تقل لاجئين من أنقاض مدينة ماريوبول إلى مدينة زابوريجيا التي تسيطر عليها أوكرانيا السبت بعد أن انتظرت أياما قبل أن تسمح القوات الروسية لها بالمغادرة.

وتمت تسوية مدينة ماريوبول بالأرض خلال الحرب الدائرة منذ 80 يوما. وتقوم أوكرانيا بإجلاء المدنيين تدريجيا من المدينة المدمرة منذ أكثر من شهرين. وتسيطر روسيا على معظم المدينة.

وكان أحد مساعدي رئيس بلدية ماريوبول قد قال في وقت سابق إن القافلة تضم ما بين 500 و 1000 سيارة وهو ما يمثل أكبر عملية إجلاء منفردة من المدينة منذ الهجوم الروسي في 24 فبراير/شباط.

موفد فرانس24 إلى أوكرنيا: استهداف البنية التحتية في لفيف 03:47

8:00 صاروخ يستهدف البنية التحتية العسكرية في منطقة لفيف الأوكرانية

نقل مكسيم كوزيتسكي حاكم منطقة لفيف الأوكرانية في منشور على تيليغرام إن هجوما صاروخيا أصاب بعض البنية التحتية العسكرية في المنطقة الواقعة بغرب أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وتابع كوزيتسكي: "لا توجد معلومات عن قتلى أو جرحى في هذه الساعة". ويجري تقدير حجم الدمار".

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