مباشر: روسيا تحاول تطويق القوات الأوكرانية في منطقة دونباس الشرقية

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جندي أوكراني يسير بالقرب من المباني المدمرة في قرية شيروكين بالقرب من ماريوبول في شرق أوكرانيا في 26 أبريل 2021.

ذكرت وزارة الدفاع الروسية الأحد أن جيشها قصف مواقع في شرق أوكرانيا خلال محاولاته تطويق القوات الأوكرانية وسعيه المستمر للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية. كما أعلنت نجاحها في صد هجوم مضاد حول مدينة إزيوم الاستراتيجية الخاضعة حاليا للسيطرة الروسية.

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9.00 العقوبات الغربية توقف صادرات من روسيا البيضاء للاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار

نقلت وكالة أنباء بلتا عن رئيس وزراء روسيا البيضاء رومان جولوفتشينكو قوله في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن العقوبات التي فُرضت على بلاده أوقفت صادراتها السنوية إلى الغرب التي تتراوح قيمتها بين 16 و18 مليار دولار.

8.30 زيلينسكي : القوات الروسية ترفض الإقرار بأنها في مأزق

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في فيديو نشره مساء الأحد "نستعد لمحاولات جديدة من روسيا لمهاجمة دونباس لتكثيف تحركها بشكل ما نحو جنوب أوكرانيا"، مؤكدا أن "المحتلين يرفضون حتى الآن الإقرار بأنهم في مأزق".

8.00 : روسيا تكثف من قصفها لشرق أوكرانيا وتحاول تطويق منطقة دونباس الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قصفت مواقع في شرق أوكرانيا الأحد مع سعيها لتطويق القوات الأوكرانية في معركة تهدف للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية وصد هجوم مضاد حول مدينة إزيوم الاستراتيجية الخاضعة حاليا للسيطرة الروسية.

7.30 تراجع أسعار النفط رغم مخاوف من استتبعات حظر أوروبا للواردات الروسية

تراجعت أسعار النفط الإثنين متخلية عن مكاسبها السابقة مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع الأسعار في الجلسة السابقة ولكن مخاوف تلوح في الأفق بشأن المعروض في الأسواق العالمية مع استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على الواردات من روسيا.

7.00 لاعب التنس الروسي ميدفيديف ما زال يأمل في المشاركة في ويمبلدون

لم يفقد دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميا الأمل في المشاركة في بطولة ويمبلدون للتنس الشهر المقبل رغم أن منظمي البطولة حظروا مشاركة اللاعبين القادمين من روسيا وروسيا البيضاء بسبب الحرب في أوكرانيا.

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