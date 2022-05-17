مباشر-الحرب في أوكرانيا: كييف تعلن إجلاء أكثر من 260 عسكريا من مصنع آزوفستال المحاصر

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جندي جريح من القوات الأوكرانية من مصنع آزوفستال المحاصر للصلب في ماريوبول يُنقل على نقالة خارج حافلة في نوفوازوفسك ، أوكرانيا ، 16 مايو 2022.

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان إجلاء 264 عسكريا أوكرانيا كانوا محاصرين في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية التي تسيطر عليها القوات الروسية. وأوضحت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار في فيديو إجلاء 53 عسكريا جريحا من المجمع، نقلوا إلى نوفوازوفسك لتلقّي العلاج، في حين نُقل 211 آخرون إلى أولينيفكا. وأشارت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إلى أن عددا من الجنود لا يزالون في المصنع .

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6.02 : كييف تعلن إجلاء أكثر من 260 عسكريا من مصنع آزوفستال

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنّ أكثر من 260 عسكرياً أوكرانيا، بينهم 53 جريحا، تمّ إجلاؤهم الإثنين من مصنع آزوفستال للصلب، آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق البلاد والتي تسيطر عليها القوات الروسية.

وقالت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار في رسالة مصوّرة إنّه "في 16 أيار/مايو تمّ إخلاء 53 (عسكرياً) جريحاً إصاباتهم خطرة من آزوفستال إلى نوفوازوفسك لتلقّي الرعاية الصحّية، ونُقل 211 آخرون إلى أولينيفكا عبر ممرّ إنساني".

وأشارت إلى أنّ هؤلاء العسكريين سيتمّ لاحقاً "تبادلهم" كون المدينتين اللتين نقلوا إليهما تخضعان لسيطرة القوات الروسية وقوات أوكرانية انفصالية موالية لموسكو.

وأكّدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان إجلاء 264 عسكرياً، مشيرة إلى أنّ "أنشطة إنقاذ المدافعين الذين ما زالوا على أراضي آزوفستال مستمرة"، من دون تحديد عدد المقاتلين الأوكرانيين الذين ما زالوا في المجمّع.

وأضافت هيئة الأركان أنّ "المدافعين عن ماريوبول هم أبطال عصرنا. سيخلّدهم التاريخ"، مؤكّدة أنّ استبسالهم في القتال "حال خصوصاً دون تنفيذ خطة (روسية) للسيطرة بسرعة على زابوروزجيا"، المدينة الواقعة على بُعد أكثر من 200 كيلومتر إلى الغرب.

0.43 : "إنقاذ حياة رجالنا"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مصوّرة متحدثا عن الجنود في آزوفستال إنّ الأمر الأهمّ هو "إنقاذ حياة رجالنا". وأضاف "أريد التأكيد على أنّ أوكرانيا بحاجة إلى أبطالها أحياء. هذا هو مبدأنا".

ولجأ هؤلاء الجنود إلى آزوفستال بعد أن ظلّوا أكثر من شهر يقاتلون في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية في جنوب شرق أوكرانيا والتي صارت مدمرة وتحت السيطرة الروسية بشكل شبه كامل.

فرانس 24 /أ ف ب

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