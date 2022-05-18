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فرانس24 تتفقد حطام طائرة سوخوي الروسية التي أسقطها الجيش الأوكراني مع بدء الغزو

01:21 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

تعرضت شيرنيغيف في أول أيام الحرب لقصف مكثف من الطيران الحربي الروسي، لكن القوات الأوكرانية تمكنت من إسقاط طائرة سوخوي سو-34 في الخامس من مارس/آذار أي بعد عشرة أيام على انطلاق الغزو. موفد فرانس24 تنقل إلى موقع تحطم المقاتلة الروسية في المدينة الواقعة على بعد 160 كلم شمال العاصمة كييف. وفي السياق، قال رائد أبو زايدة: "سقطت الطائرة على منزل كانت تسكنه إحدى أعضاء مجلس البلدية، التي قالت لنا إنه كان على متنها طياران اثنان قفزا منها قتل أحدهما والآخر تم إيقافه. وقد بدأت السلطات الأوكرانية التحقيق مع الطيار الروسي الموقوف".