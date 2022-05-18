مباشر: روسيا تعلن استسلام 265 جنديا أوكرانيا كانوا متحصنين في مجمع آزوفستال بمدينة ماريوبول

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جنود أوكرانيون ممن كانوا في مصنع آزوفستال استسلموا للجنود الروس

قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إن 265 جنديا أوكرانيا كانوا متحصّنين في مجمّع آزوفستال للصلب المحاصر في ماريوبول استسلموا، ما دفع كييف إلى المطالبة بعملية تبادل أسرى. وكانت موسكو قد أعلنت السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية الشهر الماضي بعد حصار استمر أسابيع، لكن ظل مئات الجنود الأوكرانيين في أنفاق تحت المجمع الصناعي الشاسع. وقالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء: "ألقى 265 مسلحا أسلحتهم خلال الـ24 ساعة الماضية واستسلموا، من بينهم 51 أصيبوا بجروح بالغة".

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00:56 السويد وفنلندا تعتزمان تقديم ترشيحيهما لعضوية حلف الأطلسي رغم معارضة تركيا

أعلنت فنلندا والسويد الأربعاء أنهما ستقدمان بشكل مشترك ترشيحيَهما لعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، رغم احتمال عرقلة تركية.

ومنح البرلمان الفنلندي الضوء الأخضر إذ صوت الثلاثاء لصالح الانضمام إلى الحلف الأطلسي بغالبية كبرى بلغت أكثر من 95%، ما يتيح إرسال البلدين طلبَي الانضمام في وقت متزامن إلى مقر الحلف في بروكسل.

00:31 الخارجية الأمريكية تنشئ مرصداً لتوثيق "جرائم الحرب" الروسية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء تشكيل وحدة جديدة لتقصّي ممارسات يشتبه بأنها تنطوي على جرائم حرب ارتكبتها روسيا في أوكرانيا، وتوثيقها وتسليط الضوء عليها.

وقالت الوزارة في بيان إنّ "مرصد النزاع" سيعمل على "جمع أدلة على ارتكاب روسيا جرائم حرب وغيرها من الفظائع في أوكرانيا، وتحليلها وإتاحتها على نطاق واسع".

فرانس24 / أ ف ب/ رويترز

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