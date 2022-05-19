فيديو

السويد تشارك في مناورات عسكرية لحلف الناتو "مدافع أوروبا 2022" في بولندا

02:29 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

تستمر في بولندا المناورات العسكرية "مدافع أوروبا 2022" بمشاركة جيوش عدة دول أوروبية. وفي السياق، قال موفد فرانس24: "احتضنت مدينة نوفغورود شمال العاصمة البولندية وارسو مناورات كبيرة في إطار خطة الدفاع الأوروبي. التدريبات انطلقت منذ ثلاثة أسابيع وقد تم الخميس تنفيذ أكبر محطة وهي مناورات عبور النهر، وذلك تحت أنظار الرئيس البولندي والسفير الأمريكي". وأضاف وسيم الدالي: "تهدف هذه المناورات إلى تعزيز العمل العسكري المشترك بين الحلفاء في الناتو حيث شاركت الولايات المتحدة وفرنسا، إلى جانب السويد التي تحاول الالتحاق بحلف شمال الأطلسي، في ظل مخاوف من امتداد النزاع الأوكراني إلى شرق أوروبا. وقد أكد الرئيس البولندي أن دول المنطقة واعية بالمخاطر والتهديدات الروسية".