مباشر - الحرب في أوكرانيا: غوتيريس يطالب روسيا بالسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية للأسواق العالمية

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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى جانب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن خلال اجتماع بنيويورك، 18 مايو/أيار 2022.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأربعاء روسيا للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية المخزنة في مرافئ هذا البلد وطالب الغرب بالسماح بوصول الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، في إجراءين أكد أنهما سيساهمان في حل أزمة الغذاء العالمية المتزايدة. تابعوا هذه التغطية المستمرة للحرب في أوكرانيا.

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6:30 حاكم إقليمي: مقتل شخص في قصف أوكراني لقرية في روسيا

قال حاكم منطقة كورسك الروسية رومان ستاروفويت إن القوات الأوكرانية قصفت قرية حدودية في المنطقة الواقعة بغرب روسيا فجر الخميس، مما أسفر عن مقتل مدني واحد على الأقل. وذكر ستاروفويت على تيليجرام أن قذائف أصابت مصنعا للكحول وعددا من المباني الأخرى في قرية تيوتكينو.

4:45 غوتيريس يدعو روسيا للسماح بتصدير الحبوب المخزنة في موانئ أوكرانيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأربعاء روسيا للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية المخزنة في مرافئ هذا البلد وطالب الغرب بالسماح بوصول الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، في إجراءين أكد أنهما سيساهمان في حل أزمة الغذاء العالمية المتزايدة.

وقال غوتيريس في اجتماع وزاري في نيويورك نظمته الولايات المتحدة "يجب على روسيا أن تسمح بالتصدير الآمن والمضمون للحبوب المخزنة في الموانئ الأوكرانية".

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