مباشر - الحرب في أوكرانيا: اتهامات متبادلة بين واشنطن وموسكو بشأن تدهور الأمن الغذائي العالمي

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تراشقت الولايات المتحدة وروسيا الخميس الاتهامات في الأمم المتحدة بالمسؤولية عن التدهور المتفاقم للأمن الغذائي في العالم، ودعت واشنطن موسكو إلى السماح بتصدير محاصيل الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود. فيما ندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة بوجود نية غربية "لتحميل روسيا مسؤولية مشاكل العالم كافة". ميدانيا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تكثف ضغوطها في منطقة دونباس التي حولتها إلى "جحيم". تابعوا التغطية المستمرة لفرانس24 لآخر تطورات الحرب في أوكرانيا.

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5:45 زيلينسكي يقول إن القوات الروسية حولت دونباس "جحيما"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن القوات الروسية تكثف ضغوطها في منطقة دونباس التي حولتها إلى "جحيم"، معتبرا من جهة ثانية أن المساعدات الضخمة التي أعلنت واشنطن تقديمها لكييف تشكل استثمارا في أمن الغرب.

3:50 واشنطن وموسكو تتقاذفان في الأمم المتحدة مسؤولية تدهور الأمن الغذائي العالمي

تبادلت الولايات المتحدة وروسيا الخميس الاتهامات في الأمم المتحدة بالمسؤولية عن التدهور المتفاقم للأمن الغذائي في العالم، ودعت واشنطن موسكو إلى السماح بتصدير محاصيل الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بدعوة من الولايات المتحدة "توقفوا عن إعاقة عمل موانئ البحر الأسود! اسمحوا بحرية التنقل للسفن والقطارات والشاحنات التي تنقل الأغذية من أوكرانيا".

وأضاف "توقفوا عن تعليق تصدير المواد الغذائية والأسمدة إلى البلدان التي توجه انتقادات لحربكم العدوانية"، معتبرا أن "الجيش الروسي اتخذ فعليا الإمدادات الغذائية لملايين الأوكرانيين وملايين الأشخاص حول العالم رهينة".

في المقابل، ندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا بوجود نية غربية "لتحميل روسيا مسؤولية مشاكل العالم كافة"، رافضا كل الاتهامات الغربية لبلاده. مضيفا أن الأزمة الغذائية التي يشهدها العالم كامنة منذ زمن وأسبابها الجذرية تتأتى من "دوامة التضخم" جراء تزايد التكاليف والصعوبات اللوجستية و"عمليات المضاربة في الأسواق الغربية".

0:50 خمس دول غربية تدعم إجراءات أوكرانيا في إطار محاكمة مرتكبي جرائم حرب

أعلن مسؤولون قضائيون في خمس دول غربية تشكل ما يسمى تحالف "العيون الخمس"، الخميس أنهم يدعمون إجراءات اتخذتها أوكرانيا لمحاكمة مرتكبي جرائم حرب مرتبطة بالغزو الروسي.

وقال وزراء العدل أو المدعون العامون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا في بيان إنهم "يدعمون" إجراءات اتخذتها المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا وتهدف إلى محاسبة المسؤولين عن "جرائم حرب ارتُكبت خلال الغزو الروسي".

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