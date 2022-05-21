ألمانيا: قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في عاصفة تسببت بأضرار كبيرة غرب البلاد

جانب من الأضرار التي تسببت بها العاصفة التي اجتاحت ألمانيا، بادربورن 21 أيار/مايو 2022.

قتل شخص وأصيب العشرات بجروح في العاصفة التي اجتاحت ألمانيا الجمعة وتسببت بأضرار جسيمة بغرب البلاد خصوصا. وقدرت الشرطة قيمة "الأضرار" الناجمة عن الإعصار بـ"عدة ملايين" اليوروهات. فيما رفعت الأرصاد الجوية الألمانية السبت معظم الإنذارات بشأن الأحوال الجوية.

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أودت العاصفة التي اجتاحت ألمانيا الجمعة العاصفة بحياة شخص على الأقل وأصيب نحو ستين آخرين وفق حصيلة أعلنتها السلطات المحلية.

وأحدثت العاصفة التي أعقبت تسجيل درجات حرارة مرتفعة إلى حد غير اعتيادي في هذا الوقت من السنة في المانيا، أضرارا جسيمة في هذه المنطقة من غرب ألمانيا، وأفادت قوات الأمن عن انهيار سقوف منازل وسقوط أشجار وتدمير متاجر، فيما لا تزال حركة القطارات وحركة السير على الطرقات مضطربة صباح السبت.

وقتل رجل يبلغ 38 عاما في رينانيا-بالاتينات بعد إصابته بصدمة كهربائية عند دخوله قبوا غمرته المياه بسبب سوء الأحوال الجوية حسبما أعلنت الشرطة في كوبلنتس.

وفي شمال راين فستاليا، ضرب إعصار مدينة بادربورن موقعا 43 جريحا بينهم عشرة إصاباتهم خطرة، بحسب ما أفادت شرطة المدينة البالغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة السبت.

وذكرت الشرطة أن نحو ثلاثين جريحا نقلوا إلى المستشفى بينهم امرأة "في خطر الموت".

أضرار بالملايين

وقدرت الشرطة بـ"عدة ملايين" اليوروهات حجم "الأضرار" الناجمة عن الإعصار.

وقال متحدث باسم أجهزة الإطفاء إن هذه الظاهرة النادرة الحدوث التي بقيت محدودة جغرافيا أصابت أيضا مدينة ليبشتاد على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا.

وفي الجنوب، في منطقة روث، انهار كوخ خشبي لجأ إليه متنزّهون، ما أدى إلى إصابة 14 شخصا بجروح بينهم امرأة وطفل إصابتهما بالغة، وفق الشرطة المحلية في بافاريا.

ورفعت الأرصاد الجوية الألمانية السبت معظم الإنذارات بشأن الأحوال الجوية، لكنها حذرت من مخاطر عواصف رعدية عنيفة متفرقة في بافاريا ورياح قوية في الشرق.

فرانس24/ أ ف ب

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