مباشر - الحرب في أوكرانيا: توقف إمدادات الغاز الروسية إلى فنلندا

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قالت شركة "غازوم" الفنلندية العامة للغاز إن موسكو أوقفت امدادات الغاز الروسي إلى فنلندا السبت بعدما رفضت هلنسكي الدفع بالروبل إلى مجموعة "غازبروم" المزودة. عسكريا، أعلن الجيش الروسي الجمعة أنه "حرر بالكامل" مجمّع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول الاستراتيجية بجنوب شرق أوكرانيا في وقت تعرض العسكريون الأوكرانيون لضربات "كثيفة" شنتها المدفعيّة الروسية في دونباس. تابعوا آخر تطورات الحرب في أوكرانيا ساعة بساعة.

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7:00 روسيا توقف تدفق الغاز إلى فنلندا

قالت شركة "غازوم" الفنلندية العامة للغاز إن موسكو أوقفت امدادات الغاز الروسي إلى فنلندا السبت بعدما رفضت هلنسكي الدفع بالروبل إلى مجموعة "غازبروم" المزودة.

وقالت الشركة في بيان "إمدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا في إطار عقد غازوم توقفت" مضيفة أن مصادر أخرى ستوفر الغاز عبر خط أنابيب بالتيكونكتر الذي يربط فنلندا باستونيا.

6:30 سقوط مجمع آزوفستال بأيدي القوات الروسية ودونباس تحت نيران "كثيفة"

أكّد الجيش الروسي الجمعة أنه "حرر بالكامل" مجمّع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول الاستراتيجيّة بجنوب شرق أوكرانيا بعد استسلام آخر الجنود الأوكرانيّين الذين كانوا داخله، في وقت تعرّض العسكريون الأوكرانيّون لضربات "كثيفة" شنّتها المدفعيّة الروسيّة في دونباس.

سقوط مجمع آزوفستال بأيدي القوات الروسية 01:38

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسيّة إيغور كوناشنكوف في بيان عبر تلغرام "منذ 16 أيّار/مايو، استسلم 2439 نازيًا من (كتيبة) آزوف وجنود أوكرانيّون محاصرون في المصنع. اليوم، 20 أيّار/مايو، استسلمت المجموعة الأخيرة المؤلّفة من 531 مقاتلاً".

1:30 الرئيس الأوكراني يقترح إبرام اتفاقية رسمية مع الحلفاء للحصول على تعويضات من روسيا

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إبرام اتفاقية رسمية مع حلفاء بلاده للحصول على تعويضات من روسيا عن الأضرار التي تسببت بها قواتها خلال الحرب. وأوضح زيلينسكي، الذي يقول إن روسيا تحاول تدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية لأوكرانيا، أن اتفاقية بهذا الشأن ستوضح أن الدول التي تخطط لأعمال عدوانية سيتعين عليها دفع ثمن أفعالها.

فرانس24

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