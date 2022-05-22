مباشر - الحرب في أوكرانيا: روسيا تكثف الهجوم في منطقة دونباس وكييف تستبعد تقديم تنازلات

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رجل في سوق بمدينة خاركيف الأوكرانية دمره القصف الروسي، 21 أيار/ مايو 2022.

واصلت روسيا قصف شرق أوكرانيا السبت مؤكّدةً أنها دمّرت مخزون أسلحة سلّمها الغرب، فيما وقع الرئيس الأميركي جو بايدن قانونًا يوفّر مساعدات جديدة ضخمة لكييف بقيمة 40 مليار دولار.من جهته حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أنّ المرحلة الحاليّة من الحرب "ستكون دمويّة"، لكن في النهاية سيتعيّن حلّها "عبر الدبلوماسيّة". تابعوا آخر تطورات الحرب في أوكرانيا ساعة بساعة

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6:30 روسيا تكثف الهجوم في دونباس وأوكرانيا تستبعد وقف إطلاق النار

استبعدت أوكرانيا وقف إطلاق النار أو تقديم تنازلات لموسكو السبت في الوقت الذي كثفت فيه روسيا هجومها في منطقة دونباس الشرقية وأوقفت تزويد فنلندا بالغاز.

ومع تواصل الحرب، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته سول قانونا أقره الكونغرس الخميس ينص على تخصيص مبلغ ضخم قدره 40 مليار دولار لأوكرانيا، يُتيح لها خصوصا الحصول على مدرّعات وتعزيز دفاعها الجوّي.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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