مباشر - الحرب في أوكرانيا: الجنود الروس يبدأون بإزالة الألغام من مصنع آزوفستال

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مدينة سيفيرودونتسك شرقي أوكرانيا تتعرض للقصف اليومي من قبل القوات الروسية، الصورة ملتقطة في 21 مايو/أيار 2022

بدأ الجنود الروس بإزالة الألغام والحطام من أراضي مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول الأحد بعد صدور أوامر لمئات من القوات الأوكرانية التي تحصنت لأسابيع في المصنع مترامي الأطراف بالانسحاب. وكان المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي قد صرح الأحد بأن بلاده مستعدة لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، مؤكدا أن الأخيرة هي التي قامت بتعليقها.

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8.30 ألمانيا ترغب في حظر النفط الروسي بمشاركة المجر أو بدونها

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مقابلة إذاعية إن الاتحاد الأوروبي لم يوافق بعد على حظر النفط الروسي، مضيفا أن ألمانيا ستكون مستعدة للتخلي عن مشاركة المجر لتسريع تطبيق الحظر المقترح.

8.00 روسيا تقول إنها دمرت أسلحة أمريكية الصنع في أوكرانيا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية الاثنين نقلا عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قواتها دمرت وحدة أوكرانية من مدافع هاوتزر إم777 أمريكية الصنع وهو نوع من أسلحة

المدفعية.

7:30 أوكرانيا تحل ضيفة شرف مع عودة المنتدى الاقتصادي إلى دافوس

بعد ثلاثة أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تقع الحرب والمخاطر التي تطرحها على انتعاش الاقتصاد العالمي في صلب اجتماع لنخب العالم اعتبارا من الإثنين في دافوس. وسيكون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أول رئيس يلقي كلمة، ومن المتوقع أن يغتنم هذا المنبر لحض العالم على تقديم المزيد من المساعدات المالية والعسكرية لبلاده، وربما تجديد طلب كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

7:10 الأمم المتحدة: عدد النازحين قسرا في العالم بلغ أكثر من 100 مليون شخص

حذرت الأمم المتحدة الاثنين من أن الحرب الروسية في أوكرانيا تسببت في زيادة عدد النازحين قسرا حول العالم إلى أكثر من 100 مليون شخص، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

7:00 روسيا تؤكد أنها مستعدة لاستئناف المفاوضات مع كييف

قال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي الأحد إن روسيا مستعدة لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، مؤكدا أن كييف وراء تعليقها. وأضاف ميدينسكي مستشار الكرملين المسؤول عن المفاوضات مع كييف في مقابلة مع التلفزيون البيلاروسي "من جانبنا نحن مستعدون لمواصلة الحوار".

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