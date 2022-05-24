مباشر: الحرب في أوكرانيا تدخل شهرها الرابع وزيلينسكي يطالب بعدم إقامة أي نشاط تجاري مع روسيا

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تدخل الحرب في أوكرانيا شهرها الرابع، دون أن تلوح في الأفق نهاية للقتال منذ بداية الهجوم الروسي في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط الماضي ، والذي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يأتي في إطار "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا و"تخليصها من النازيين". وناشد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الإثنين في افتتاح منتدى دافوس الاقتصادي المجتمع الدولي، توفير المزيد من الأسلحة لبلاده، وفرض عقوبات "قصوى" على موسكو، وعدم إقامة أي نشاط تجاري معها.

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7.30 زيلينسكي يعبر عن استعداد كييف لتبادل الأسرى مع روسيا "

عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداد كييف لتبادل الأسرى مع روسيا "ولو غدا" ودعا حلفاء بلاده إلى الضغط على موسكو في هذا الصدد.

وقال زيلينسكي عبر رابط فيديو تفاعلي مع الجمهور في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في وقت متأخر من يوم الإثنين "تبادل الأسرى مسألة إنسانية وقرار سياسي للغاية يعتمد على دعم العديد من الدول".

7.00 الحرب الروسية في أوكرانيا تدخل شهرها الرابع

تدخل الحرب الروسية في أوكرانيا شهرها الرابع دون أن تلوح في الأفق نهاية للقتال الذي أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين وحول المدن إلى أنقاض. وبعد التخلي عن هجومها على العاصمة كييف، تضغط روسيا في الشرق والجنوب في مواجهة العقوبات المتزايدة والمقاومة الأوكرانية الشرسة التي تدعمها الأسلحة الغربية.

6.30 زيلينسكي يطالب بوقف النشاط التجاري مع موسكو

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الفيديو في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بفرض عقوبات "قصوى" على موسكو وبعدم إقامة أي نشاط تجاري معها.

ووجّه الرئيس الأوكراني نداءه عبر الفيديو بعد ثلاثة أشهر من بدء الهجوم الروسي لبلاده في 24 شباط/فبراير فيما تؤكد السلطات الأوكرانية أنها تعاني "بشكل متزايد" من القصف الروسي المتواصل في منطقة دونباس في شرق البلاد.

فرانس24

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