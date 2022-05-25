أنقرة تؤكد أن تحسن علاقتها مع إسرائيل يعود بالفائدة على مصالح الفلسطينيين

الحرب في أوكرانيا

بعد أن التقى بمسؤولين فلسطينيين في رام الله، اتجه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأربعاء إلى إسرائيل في زيارة هي الأولى لمسؤول تركي رفيع المستوى منذ 15 عاما للدولة العبرية في خطوة تهدف إلى تسوية العلاقات بين البلدين. وأكد أوغلو من القدس بعد لقاء نظيره الإسرائيلي يائير لابيد أن تحسن العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب سيصب في مصلحة الفلسطينيين. وكان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ قد زار أنقرة في شهر أذار/مارس الماضي والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

إعلان اقرأ المزيد

خلال زيارة هي الأولى لمسؤول تركي رفيع المستوى منذ 15 عاما إلى إسرائيل، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأربعاء أن تحسن العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة والدولة العبرية سيصب في مصلحة الفلسطينيين وسيساعدهم. وكان تشاوش أوغلو قد التقى الثلاثاء بمسؤولين فلسطينيين في رام الله.

والتقى الوزير التركي في القدس نظيره الإسرائيلي يائير لبيد في خطوة تهدف إلى تسوية العلاقات. وأكد الوزيران أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين استمرت في النمو والتطور على الرغم من سنوات من التوتر.

وقال لابيد "لن نخدع أنفسنا ونقول أن علاقتنا لم تشهد تقلبات". وأضاف "لكن حتى عندما كانت العلاقات السياسية متوترة، كان التعاون الاقتصادي بين بلدينا في نمو مستمر".

وبحسب تشاوش أوغلو فإن تركيا كانت من أكبر عشرة شركاء تجاريين للدولة العبرية وإحدى الوجهات السياحية للإسرائيليين. وأعرب الوزير التركي عن أمله في أن يعود التعاون بين البلدين بالفائدة على الفلسطينيين. وقال "نعتقد أن تطبيع علاقاتنا سيؤثر إيجابا على الحل السلمي للنزاع".

ورأى أن اللقاء بين الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ونظيره التركي رجب طيب إردوغان قد ساعد في "الحفاظ على الهدوء" خلال فترة من الصدامات العنيفة والواسعة التي شهدتها القدس الشهر المنصرم. ونوّه تشاوش أوغلو إلى أن "تركيا مستعدة لأن تأخذ على عاتقها السعي إلى مواصلة الجهود تجاه الحوار" الإسرائيلي الفلسطيني.

وكان الرئيسان التركي والإسرائيلي قد رحبا خلال لقائهما في أنقرة في آذار/مارس "بالتحول" في العلاقات بين البلدين. ولطالما أبدى الرئيس التركي تأييده القوي للقضية الفلسطينية ما تسبب بتوتر العلاقات بين بلاده وإسرائيل.

ويرى محللون أن هذا التقارب مرده إلى رغبة إردوغان في تعزيز اقتصاد بلاده المتعثر وخاصة فيما يتعلق بمشاريع الغاز المشتركة.

والأربعاء، وافق وزيرا خارجية البلدين على البدء وبشكل رسمي بالسماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالهبوط في تركيا. وزار تشاوش أوغلو في وقت سابق الأربعاء النصب التذكاري للمحرقة النازية "الهولوكوست" قبل أن يتوجه إلى زيارة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة والذي يعتبر ثالث أقدس المواقع الدينية عند المسلمين.

واستقبل مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية عزام الخطيب الوزير تشاوش أوغلو في مقر الدائرة الواقعة عند باب المجلس أحد الأبواب المؤدية إلى الحرم الشريف. وتوجه الوزير التركي والوفد المرافق له لاحقا بصحبة الخطيب وعدد من المسؤولين إلى المسجد حيث قاموا بجولة في الباحات والمصليات. وأدى تشاوش أوغلو الصلاة في المصلى القبلي كما زار مسجد قبة الصخرة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك