مباشر-الحرب في أوكرانيا: واشنطن تلغي الإعفاء الممنوح لروسيا لسداد ديونها الخارجية بالدولار

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في قرار من شأنه أن يؤدي إلى تخلف موسكو عن سداد مستحقاتها، قررت الولايات المتحدة إلغاء الإعفاء الذي يتيح لروسيا سداد ديونها الخارجية بالدولار. فيما أعلن المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لن ينضم إلى مجلس الإشراف على شركة "غازبروم" الروسية العملاقة.

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8:45 زيلينسكي يؤكد أن الجيش الروسي يريد "تدمير كل شيء" في دونباس

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الروسي يحاول جاهدا تضييق الخناق على منطقة لوغانسك في دونباس بشرق البلاد حيث كثف هجومه بهدف "تدمير كل شيء".

وقال حاكم المنطقة سيرغي غايداي على تلغرام الأربعاء: "في منطقة لوغانسك، الروس يتقدمون من كل الجهات في آن".

وأقر زيلينسكي مساء الثلاثاء بأن "الوضع في دونباس صعب جدا" مضيفا "كل القوات المتبقية للجيش الروسي نشرت هناك من أجل الهجوم" لأنهم "يريدون تدمير كل شيء".

وقررت موسكو تكثيف هجومها في منطقة دونباس، التي تضم لوغانسك ودونيتسك، حيث يواجه الأوكرانيون صعوبة في الدفاع عنها بعدما تمكنوا من إبعاد القوات الروسية من أكبر مدينتين في البلاد، كييف وخاركيف (شمال شرق).

02:00 شرودر يؤكد عدم انضمامه لمجلس الإشراف على "غازبروم" الروسية

أعلن المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي يتعرض لانتقادات على وقع الهجوم الروسي على أوكرانيا، أنه لن ينضم إلى مجلس الإشراف على شركة "غازبروم" الروسية العملاقة.

وجاء في رسالة مقتضبة نشرها على شبكة لينكد-إن "رفضت تعييني عضوا في مجلس الإشراف على "غازبروم" منذ زمن. وأبلغت الشركة أيضا".

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01:00 الولايات المتحدة تعلن رفع الإعفاء الممنوح لروسيا لسداد ديونها الخارجية بالدولار

قررت الولايات المتحدة أن تلغي اعتبارا من الساعة 00,01 الأربعاء (04,01 ت غ)، الإعفاء الذي يتيح لروسيا سداد ديونها الخارجية بالدولار، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في قرار من شأنه أن يسرّع تخلّف موسكو عن سداد مستحقاتها.

وبذلك يُلغى الإعفاء من العقوبات المالية الصارمة التي فُرضت على موسكو إثر هجومها على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، قبل يومين من موعد سداد الاستحقاق المقبل.

فرانس24

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