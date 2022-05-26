مباشر: كييف تشكر باريس على معالجتها "جرحى حرب أوكرانيين"

على مدار الساعة

© أ ف ب

أعلن وزير الجيوش الفرنسية الجديد سيباستيان ليكورنو مساء الأربعاء أن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف شكره خلال اتصال هاتفي على استضافة فرنسا "جرحى حرب أوكرانيين في مستشفياتها". من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في منتدى دافوس على أن بلاده بحاجة ماسة إلى راجمات صواريخ متحركة تؤمن لها قوة نارية مكافئة لتلك التي تمتلكها روسيا.

إعلان اقرأ المزيد

8:00 كييف تشكر باريس على معالجتها "جرحى حرب أوكرانيين"

أعلن وزير الجيوش الفرنسية الجديد سيباستيان ليكورنو مساء الأربعاء أن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف شكره خلال اتصال هاتفي على استضافة فرنسا "جرحى حرب أوكرانيين في مستشفياتها، ولا سيّما في المستشفيات العسكرية".

وقالت وزارة الجيوش الفرنسية في بيان إنه خلال المكالمة الهاتفية شكر الوزير الأوكراني "فرنسا على الرعاية التي تقدمّها لجرحى حرب أوكرانيين".

7:00 أوكرانيا تقول إن روسيا قصفت أكثر من 40 بلدة في هجوم دونباس

قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية قصفت أكثر من 40 بلدة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، مما يهدد بإغلاق آخر ممر هروب رئيسي للمدنيين المحاصرين في مسار الغزو الذي دخل شهره الرابع.

وبعد الفشل في الاستيلاء على كييف أو خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، تحاول روسيا بسط السيطرة الكاملة على دونباس، التي تتألف من مقاطعتين في الشرق، لصالح الانفصاليين.

6:00 أوكرانيا تطالب في منتدى دافوس بمزيد من الأسلحة الثقيلة

شدد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في منتدى دافوس الأربعاء على أن بلاده بحاجة ماسة إلى راجمات صواريخ متحرّكة تؤمن لها قوة نارية مكافئة لتلك التي تمتلكها روسيا.

وقال كوليبا للصحافيين في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا إن "معركة دونباس تشبه إلى حدّ بعيد معارك الحرب العالمية الثانية".

فرانس24

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك