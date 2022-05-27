مباشر: معارك عنيفة في منطقة دونباس شرق أوكرانيا وزيلينسكي يتهم روسيا بارتكاب "إبادة جماعية"

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طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب بـ"التوقف عن العبث" مع روسيا وفرض عقوبات أشد على موسكو لإنهاء "حربها العقيمة" في أوكرانيا، مضيفا أن بلاده ستظل مستقلة لكن السؤال الوحيد هو بأي ثمن. وتصاعدت انتقادات زيلينسكي للغرب في الأيام الماضية مع تحرك الاتحاد الأوروبي ببطء نحو فرض حظر محتمل على النفط الروسي ومع محاولة آلاف الجنود الروس تطويق مدينتين رئيسيتين في شرق البلاد هما سيفيرودونتسك وليسيشانسك. واتّهم زيلينسكي القوات الروسية بارتكاب "إبادة جماعية" في الدونباس بشرق البلاد.

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6:30 زيلينسكي يقول للغرب "توقفوا عن العبث" مع روسيا و"أوقفوا الحرب"

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب على "التوقف عن العبث" مع روسيا وفرض عقوبات أشد على موسكو لإنهاء "حربها العقيمة" في أوكرانيا، مضيفا أن بلاده ستظل مستقلة لكن السؤال الوحيد هو بأي ثمن.

وتصاعدت انتقادات زيلينسكي للغرب في الأيام الماضية مع تحرك الاتحاد الأوروبي ببطء نحو فرض حظر محتمل على النفط الروسي ومع محاولة آلاف الجنود الروس تطويق مدينتين رئيسيتين في شرق البلاد هما سيفيرودونتسك وليسيشانسك. وبعد مضي ثلاثة أشهر منذ غزوها أوكرانيا، تخلت روسيا عن هجومها على العاصمة كييف وتحاول إحكام سيطرتها على منطقة دونباس الشرقية الصناعية، حيث تدعم تمردا انفصاليا منذ عام 2014.

00:30 زيلينسكي يتهم روسيا بارتكاب "إبادة جماعية" في الدونباس

اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس القوات الروسية بارتكاب "إبادة جماعية" في الدونباس بشرق البلاد. وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المتلفز إن "الهجوم الحالي للمحتلين في الدونباس قد يجعل المنطقة غير آهلة بالسكان"، متهما القوات الروسية بأنها تسعى لأن "تسوّي بالأرض" العديد من مدن وبلدات هذا الحوض المنجمي.

فرانس24

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