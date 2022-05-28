الحرب في أوكرانيا: كييف تعلن أن قواتها قد تتراجع أمام التقدم الروسي في الشرق

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آثار الدمار على مباني بلدة بوباسنا بمنطقة لوغانسك شرق أوكرانيا، 27 مايو/أيار 2022.

أعلنت أوكرانيا أن قواتها قد تضطر للانسحاب من آخر جيوب المقاومة في لوغانسك أمام التقدم السريع للقوات الروسية في المناطق الشرقية من البلاد. في هذه الأثناء تتوالى التأثيرات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا على موسكو وكييف والعالم. فبينما تتوقع موسكو عائدات إضافية بقيمة 14 مليار دولار من قطاع الطاقة، خفضت وكالة ستاندارد آند بورز تصنيف ديون أوكرانيا معتبرة أن آفاقها سلبية.

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05:00 خفض تصنيف ديون أوكرانيا

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية الجمعة تصنيف ديون أوكرانيا وقالت إن آفاقها سلبية بسبب التداعيات المستمرة للغزو الروسي والتوقعات بأن النزاع لن ينتهي قريبا.

وشمل التخفيض ديون أوكرانيا طويلة وقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية من "بي-/بي" إلى "سي سي سي+/سي" بسبب "توقع فترة طويلة من عدم استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد".

02:00 كييف تتحدث عن احتمال التراجع في الشرق

قالت أوكرانيا الجمعة إن قواتها قد تضطر للانسحاب من آخر جيب للمقاومة في لوغانسك لتجنب الأسر مع التقدم السريع الذي تحققه القوات الروسية في الشرق، في تغيير كبير لتطورات الحرب الدائرة منذ ثلاثة أشهر.

وربما يقرب الانسحاب الأوكراني الرئيس فلاديمير بوتين من هدفه المعلن المتمثل في السيطرة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا بالكامل.

وحققت القوات الروسية مكاسب ميدانية في المنطقتين اللتين تكونان معا حوض دونباس، بينما قصفت مدنا وبلدات وحولتها لأنقاض.

وقال سيرغي جايداي حاكم منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا إن القوات الروسية دخلت سيفيرودونتسك، أكبر مدينة تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونباس الشرقية بعد محاولة مستمرة منذ أيام لمحاصرة القوات الأوكرانية في سيفيرودونتسك، التي قال جايداي سابقا إن 90 بالمئة من مبانيها تعرضت للدمار.

وقال جايداي على تيليجرام "لن يتمكن الروس من السيطرة على منطقة لوغانسك في الأيام المقبلة كما توقع المحللون"، في إشارة إلى سيفيرودونتسك وليسيتشانسك الواقعة على الجانب الآخر من نهر سفريسكي دونيتس.

01:00 روسيا تتوقع عائدات إضافية من الطاقة

أعلن وزير المال الروسي الجمعة أن بلاده تتوقع تحقيق تريليون روبل إضافي من عائدات النفط والغاز هذا العام، مضيفا أن جزءا من المكاسب الاستثنائية سينفق على العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال الوزير أنطون سيلوانوف في تصريحات أذاعها التلفزيون الحكومي "نتوقع أن نحقق ما يصل إلى تريليون روبل (14,4 مليار دولار) من عائدات النفط والغاز الإضافية، وفق التوقعات التي وضعناها مع وزارة التنمية الاقتصادية".

00:00 المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدعو موسكو للتعاون مع تحقيقات في جرائم حرب

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الجمعة لوكالة الأنباء الفرنسية أن على روسيا التعاون مع تحقيق المحكمة حول جرائم حرب محتملة ارتكبت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال خان إن روسيا غير العضو في المحكمة التي مقرها في لاهاي، رفضت التعاون مع أجهزته بشأن أوكرانيا لكنه شدد "بابي مفتوح" إن أرادت المساعدة.

وأضاف "الدعوة موجودة، بابي مفتوح وسأواصل أيضا طرق باب روسيا الاتحادية".

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